Mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez costó $30 mil

El mensaje de presupuesto de la gobernadora Wanda Vázquez que se realizó ayer, jueves, en el Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce tuvo un costo de 30 mil dólares.

En entrevista con Radio Isla 1320am, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, reconoció la cifra del mensaje que según dicta la constitución se debe realizar en la Cámara de Representantes.

El Secretario de Asintos Públicos Osvaldo Soto reconoce a @radioislatv que Mensaje de Presupuesto de la Gobernadora Wanda Vázquez en Bellas Artes, tuvo un costo de unos $30 mil. — Widalys Rivera (@WidalysRivera) June 19, 2020

El discurso de la mandataria se realizó en Bellas Artes por medidas de seguridad para asegurar el distanciamiento para evitar el contagio del coronavirus COVID-19 según explicaron funcionarios de la administración, esto apesar de que el presidente cameral, Carlos Méndez, había indicado que en el hemiciclo se podía asegurar las medidas de seguridad.

El cambio de escenario fue objeto de críticas tras ser considerado como un mensaje político pagado por fondos públicos.

Así fue catalogado por el abogado y analista estadista, Alejandro Figueroa y el representante popular Jesús Manuel Ortiz en una mesa de análisis con el periódico Metro.

"Una persona que lo primero que le dijo al país cuando dio su primera entrevista desde La Fortaleza era que ella no era política y que no tenía intención de entrar a la política ni ser reelecta. Y el mensaje se circunscribió a ofrecer una quincalla de fondos que vienen del gobierno federal bajo el Cares Act a modo de lograr el apoyo que no ha logrado con su ejecución", señaló Figueroa.

Mientras que Ortiz comentó que: "la gobernadora que dijo que no era política creo que ha dado uno de los mensajes más políticos que hemos visto en mucho tiempo".