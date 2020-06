Llega la hora cero para el proyecto de Reforma Electoral

En el último día que tiene para tomar una decisión sobre la Reforma Electoral, la gobernadora Wanda Vázquez informará el sábado su curso de acción en relación a la medida que ha sido criticada por todos los partidos del país con excepción del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Una de las objeciones principales de las nuevas colectividades y de minoría, como los partidos Popular Democrático, Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, entre otros, es que si la primera ejecutiva firma la Reforma Electoral, entraría en vigor a sólo dos meses de las primarias y a cinco de las elecciones generales. De no recibir la firma de la Gobernadora, la medida entraría en vigor automáticamente porque la Legislatura está en sesión, así que únicamente un veto de la Gobernadora la frenaría.

Sin embargo, fuentes de Metro aseguran que el proyecto será firmado mañana sábado. Incluso, hay fuentes que apuntan a que hubo una negociación entre el Ejecutivo y la Legislatura por la confirmación del secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.

Dentro del Proyecto del Senado 1314, uno de los puntos con mayor resistencia de las minorías es el voto por internet, algo que de la Gobernadora firmar la medida no estaría entrando en vigor para estas elecciones, ya que había devuelto el proyecto para enmendar esa propuesta.

Otra de las grandes críticas sobre esta propuesta es la representación de las colectividades en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La medida legislativa indica que “los miembros propietarios de la Comisión, con voz y voto serán un presidente: un mínimo de dos y hasta máximo de tres comisionados electorales propietarios en representación de cada partido estatal principal con franquicia electoral después de la elección general más reciente y que obtuvieron la mayor cantidad de votos íntegros bajo su insignia en la papeleta estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta”. También hay debate sobre la elegibilidad para el voto ausente y la definición de domicilio. Otra área de discusión es que se elimina el balance electoral en las áreas administrativas de la CEE.

El pasado 20 de mayo, todos los candidatos a la gobernación, tanto de partidos como de manera independiente, se unieron para enviarle un mensaje a la primera ejecutiva para que no convierta en ley este proyecto. En el pasado, Vázquez había indicado que de no haber consenso no estaría firmando la medida.

La expresidenta de la CEE, Liza García, dijo a Metro que una de las reglas básicas electorales es que no se cambian las leyes o reglamentos en fechas cercanas a los eventos electorales.