¿Cuál es el origen del “Juneteenth” en Estados Unidos?

El 19 de junio es conocido como “Juneteenth”, fecha que se conmemora todos los años, a pesar de que este cobró mayor importancia tras las múltiples protestas y la muerte del hombre afroamericano, George Floyd.

Este día también es conocido como el Día de la Emancipación en el estado de Texas.

Si bien es cierto que la Proclamación de la Emancipación en Estados Unidos fue emitida el 1 de enero de 1863 por el expresidente estadounidense, Abraham Lincoln, fue el 19 de junio 1865 que las últimas personas esclavizadas en Galveston, Texas, fueron liberadas.

En el artículo académico “The Origin and Development of the African Slave Trade in Galveston, Texas, and Surrounding Areas from 1816 to 1836”, del historiador Fred Tobbins, se menciona que la trata de esclavos en Texas –donde ocurrió la última liberación— comenzó en el siglo 16. Esta creció significativamente entre el siglo 18 y el 19 a raíz del comercio de esclavos interatlántico. Se transportaron durante este periodo más de 10 millones de personas desde África.

En la ciudad de Galveston, en la costa del estado, se asentó el establecimiento perfecto para la trata de esclavos debido a su cercanía a los puertos esclavistas de Cuba y los territorios del Golfo de México. En el siglo 19, Cuba era el mayor exportador de esclavos africanos a Latinoamérica. Ya que la isla se encontraba tan cerca de Galveston, se convirtió en la mayor fuente de esclavos africanos para los angloamericanos en el periodo del 1820, indica el artículo.

Te podría interesar:

Puertorriqueños y afroamericanos: entre el discrimen y la inequidad Los puertorriqueños y los afroamericanos han gestado múltiples movimientos en contra del discrimen y la inequidad

El artículo menciona que la condición de Galveston como una isla y sus elementos naturales lo convirtieron en un enclave para la expansión esclavista en Texas.

No fue hasta el 10 de junio de 1863 cuando, al ocurrir la emancipación de los afroamericanos en Texas, que el general de la Unión, Gordon Granger, leyó la siguiente proclama al también terminar la Guerra Civil:

“Se informa al pueblo de Texas que, de acuerdo con una proclamación del Ejecutivo de los Estados Unidos, todos los esclavos son libres. Esto implica una igualdad absoluta de los derechos personales y los derechos de propiedad entre antiguos amos y esclavos, y la conexión existente hasta ahora entre ellos se convierte en la del empleador y el trabajo contratado".

El portal oficial del gobierno del estado de Texas recordó a través de un escrito que, pese a que luego de la Segunda Guerra Mundial la celebración del 19 de junio declinó, en particular durante los 50’ y los 60’, en los 70s comenzó a recobrar una importancia que ahora, en 2020, ha cobrado fuerza tras el grito de libertad y cero discrimen en Estados Unidos.

Te recomendamos este vídeo: