Federales piden explicaciones sobre empresa contratada por la AEE

La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) ordenó a que la empresa New Fortress Energy explique por qué entiende que puede desarrollar el proyecto de gasificación de las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan sin su autorización.

Entre las cinco páginas de la orden de la FERC se detalla que “parece que las instalaciones de importación de GNL de New Fortress Energy, ubicadas en San Juan, están sujetos a la jurisdicción de la Comisión”.

Debido a que la FERC no tiene la información completa sobre las facilidades, New Fortress Energy tiene que enviarles una descripción detallada acerca de las operaciones de las facilidades en no más de 30 días.

Bajo la Sección 3 del Acta de Gas Natural, la FERC pidió detalles sobre las instalaciones construidas adyacentes a la central de ciclo combinado en el Puerto de San Juan, en Puerto Rico.

La sección mencionada esboza que "la Comisión tendrá la exclusiva autoridad para aprobar o denegar una solicitud de ubicación, construcción, expansión o operación de una terminal de GNL".

En la sección 2 del acta se establece que las terminales GNL se definen como todas aquellas instalaciones de gas natural que se encuentren ubicadas en tierra o en aguas estatales utilizadas para recibir, descargar, cargas, almacenar, transportar, gasificar, licuar o procesar gas natural que se importe a Estados Unidos, que se exporte a un país extranjero o que se transporte como parte del comercio interestatal.

La orden detalló que las instales que la FERC ha visto a la fecha cumplen con los siguientes criterios para que puedan ingerir en ellas: tienen una tubería que entrega o envía gas desde las instalaciones, así como se encuentra ubicada en el punto de que se importa o experto gas natural a través del océano por medio de embarcaciones.

Hace una semana, Tom Sanzillo, del Instituto de Economía Energética y de Análisis Financiero, así como Ingrid Vila Biaggi, de CAMBIO, alegaron por un medio de un informe que la Autoridad de Energía Eléctrica adjudicó un contrato a New Fortress Energy para conversión y entrega de gas natural a una planta de generación eléctrica mediante un proceso irregular.

La Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sometió una querella a la fiscalía federal para que investiguen las irregularidades que denunciaron a través del informe, inclsuo.

Aquí la carta que le estamos enviando a la Fiscalía Federal pic.twitter.com/LthGrCOYwE — Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) June 11, 2020

En la carta enviada detallaron que la “AEE está en graves dificultades financieras”. Por lo tanto, “es imperativo que los proyectos de nueva generación no solo mejoren los suministros de electricidad, sino que también ahorren dinero”.