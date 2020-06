Atentos ante un aumento de contagios de COVID-19 en Canóvanas

El aumento repentino de casos en el municipio de Canóvanas podría tratarse de un pequeño brote de contagios, según advirtió Israel Meléndez, portavoz del Task Force ciudadano —el cual comprende un grupo de ciudadanos con experiencia en análisis matemático—.

En una semana, el municipio de Canóvanas ha registrado un aumento de cinco casos positivos de COVID-19 confirmados mediante prueba molecular

"Viendo la tendencia de estos últimos días nos hemos percatado de que hay unos indicadores que hay un brote nuevo confirmado por el aumento de casos reportados en el área de Canóvanas", dijo el Meléndez, quien es ingeniero mecánico y quien atiende las estadísticas que recopila el grupo por parte del Departamento de Salud (DS). Añadió que la tendencia de contagios en Canóvanas es similar a la que surgió en Ciales hace dos semanas. Meléndez también señaló que han podido notar un aumento en los casos del municipio de Carolina también.

Nuestra intención es comunicar para que lo atiendan y si lo están atendiendo que le den la tranquilidad a los demás ciudadanos y que se atiende agresivamente", sostuvo Meléndez.

Por su parte, el doctor Carlos Mellado —director médico del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio— indicó que el aumento de contagios surgió tras una actividad familiar en el municipio en el que una persona con el COVID-19 contagió a otras tres personas. "Básicamente, lo que pasó fue que hubo un caso de unos pacientes que llegaron de Estados Unidos que tuvieron una reunión familiar y tres casos nuevos surgieron de ahí. Pero nada de gravedad", comentó el galeno.

Mellado también sostuvo que la comunidad donde surgió el contagio es una de las más pobladas del municipio, pero no catalogó los casos como un pequeño brote de contagios.

"Un brote es una palabra más amplia. Sí hubo esos casos que son adscritos a ese paciente que vino de Estados Unidos y fue en una actividad que hubo. Ciertamente, sí llama la atención y es peligroso, pero de ahí en adelante quizás si se hubiera esparcido en el área donde fue hubiéramos estado más preocupados. No es que no estemos preocupados, lo estamos, lo estamos observando y validando, pero a lo que debe reducirse es que no debemos bajar la guardia", dijo el médico, quien señaló que las personas deben continuar utilizando sus mascarillas en todo momento, guardar seis pies de distancia y lavarse las manos constantemente.

Entre el 12 de junio y el 19 de junio, el municipio experimentó un aumento de cinco casos. Actualmente, el municipio cuenta con 24 casos confirmados mediante prueba molecular y 96 casos probables —aquellos con prueba serológica—, de acuerdo con la alcaldesa del municipio, Lorna Soto.

La alcaldesa, mientras tanto, aseguró que dichos contagios están controlados y que comenzaron a realizar el rastreo de contactos de dichas personas. "Toda la situación está bien controlada. Quiero que sepas que San Isidro tiene 20 mil habitantes y ha sido la comunidad de mayor número de casos. Pero tenemos el contact tracing que es bien agresivo", subrayó la alcaldesa.

Asimismo, Soto descartó que los contagios hubiesen surgido tras una actividad de la gobernadora Wanda Vázquez hace dos semanas en la comunidad San Isidro donde se cuestionó que no se observó distanciamiento físico y que hubo aglomeración de personas. "Nada. No tiene nada que ver", aseguró la ejecutiva municipal.

