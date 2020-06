Vivian Neptune: hacia una mayor representatividad

Fueron pocas las caras negras que vio cuando comenzó a cursar estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Luego de criarse en las calles de Fajardo, la abogada Vivian Neptune reconoce que fue en los pasillos universitarios donde comenzó a ver la división y a los grupos que se supone que pertenecerías dependiendo de tu color de piel.

“En el recinto de Río Piedras, muy pocos rostros negros. Y todavía me apeno decirlo que hoy día en el 2020 hay muy pocos rostros negros. Cuando yo estudiaba en la Escuela de Derecho yo era la única persona negra en mi clase”, contó la también decana de la Escuela de Derecho de la UPR.

La abogada comentó que la falta de representatividad se puede apreciar en los tribunales, en los salones de clases y hasta en la docencia.

Les recomendamos

Beneficiarios del PAN que solicitaron en línea deberán entregar documentos en oficinas de ADSEF En julio vence la dispensa para las recertificacones por lo que ADSEF evalúa una extensión, y delinea un plan para quienes tenían citas de revisión

“Miro la composición estudiantil, miro los tribunales, miro los procesos adjudicativos y todavía siento ese acceso. Entonces la reflexión es por qué hay esa exclusión sistemática y, claro, que el racismo es parte de esa ecuación. Claro, que el discrimen es parte de esa ecuación”, mencionó Neptune en entrevista con Metro.

“La capacidad está y la tienen, pero vemos que ese racismo se ve de una manera transversal en todas esas otras instancias que evitan que tengamos esa representación adecuada en las posiciones de poder y en los espacios, en las profesiones donde las necesitamos”, continuó.

La abogada relató que en muchas ocasiones fue testigo de cómo se le cuestionaba a compañeros y compañeras negras si realmente eran abogados. “Cuando dicen tenemos que trabajar el doble y el triple, créanme que es verdad. Créanme que es verdad porque hay una presunción que uno no tiene derecho a estar en X tipo de profesión o que no tiene derecho a estar en cierto tipo de universidad y tienes que trabajar el doble para destacar, para ganarse ese respeto de tú a tú”, reflexionó al tiempo que reconoció que en los bufetes y en los tribunales han habido avances y ahora cuentan con más respaldo institucional.

Ahora como decana, Neptune reconoció que es su turno abrirle las puertas a más personas negras que quieran acceder a los pasillos de la Universidad, en la Escuela de Derecho y en la profesión legal. “No es que llegue uno, con el número no resolvemos nada. Es qué proyectos y qué agendas tenemos y, por ejemplo, en mi caso, a lo que me he movido es a ese acceso a la educación”, sostuvo. Comentó que ‘Enlace con Escuelas Públicas’ es uno de los proyectos que trabajan en la Escuela de Derecho de la UPR para acercar a estudiantes del sistema público a estudios legales. Añadió que también trabajan en una alianza con Fundación Comunitaria, Alianza por la Paz en Loíza y la Fundación My Brother’s Keeper del presidente Barack Obama, dirigido a estudiantes negros y negras para que accedan a la educación jurídica en el país.

“Un país que su prioridad no es la educación pública accesible, pues estos son los resultados: estratas sistémicas de exclusión”, sentenció.

Les recomendamos