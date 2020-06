Vivas las posibilidades de que Rivera Santiago sea confirmado como secretario del Trabajo

Pese a las alegaciones de negligencia y falta de sensibilidad que se han esgrimido contra Carlos Rivera Santiago, designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), por su rol como supervisor de procuradores de menores mientras el Departamento de Justicia procesaba a la niña Alma Yariela Cruz Cruz por unas disputas escolares, solamente una senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha adelantado que se opondrá a la confirmación del nominado.

Otros cinco senadores novoprogresistas consultados por este medio señalaron que necesitan más información sobre Rivera Santiago para inclinarse hacia un lado u otro, mientras que el senador Nelson Cruz indicó que estará votando a favor una vez el nombramiento baje al pleno.

El portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, dijo que, aunque en lo personal no ha tomado una determinación, “varios compañeros” le han informado que favorecen la confirmación de Rivera Santiago. Asimismo, Ríos indicó que integrantes de la delegación senatorial del PNP han expresado que, tras la vista de ayer, quedaron despejadas dudas que mantenían sobre el papel que el nominado desempeñó como jefe de los procuradores de menores durante el pleito de Alma Yariela, que se extendió de enero de 2017 a febrero de 2018, cuando Justicia desistió del caso luego de que el tribunal autorizara la presencia del público en el juicio.

Aunque esperará a que la nominación se discuta en caucus, Ríos manifestó que todavía quiere conocer cómo Rivera Santiago planifica resolver el retraso del DTRH en el desembolso de los cheques por desempleo que ha provocado la emergencia por la pandemia del Covid-19.

El senador Cruz, en tanto, dijo que está convencido de que, luego de la vista de ayer, en la que depusieron el abogado Leo Aldridge, quien defendió a Alma Yariela, y Enid Dávila Hernández, madre de una de las niñas que sostuvieron disputas con la menor, Rivera Santiago contará con los votos para ocupar la secretaría en propiedad del DTRH.

“Después de la vista de hoy (ayer) y haber hablado con algunos senadores por teléfono, creo que tiene los votos para ser confirmado. Lo conozco de hace años y creo que va a hacer un gran trabajo en el DTRH con relación a cualquier convenio colectivo. Creo que siempre va a responder en beneficio de los trabajadores”, expresó el senador por el distrito de Ponce.

Ángel “Chayanne” Martínez, en tanto, mencionó que “un nombramiento con tanto escollo se debe discutir en caucus”.

“Por ahora no me estoy contaminando la mente ni metiéndome presión yo mismo. Quiero tener todos los elementos de juicio”, agregó el portavoz alterno de la mayoría.

El legislador Axel “Chino” Roque subrayó que Rivera Santiago cuenta con la experiencia y preparación académica adecuada para liderar el DTRH.

“He escuchado opiniones mixtas en cuanto a que senadores están a favor y otros que no han tomado decisión. Debemos evaluar de manera justa lo que ha salido en los medios. Tanto la niña (Alma Yariela) que es el foco principal como las demás niñas que también son parte de la situación. Debemos evaluar cómo actuó el nominado en esa situación”, dijo Roque.

Los senadores William Villafañe y Gregorio Matías también expresaron que no han decidido cómo votarán. Sin embargo, Villafañe señaló que “por la información que he visto y lo que ha trascendido, lo veo como que (Rivera Santiago) no está directamente involucrado” en el procesamiento de Alma Yariela, quien tenía 11 años cuando comenzó el caso en su contra.

La senadora por el distrito de Bayamón Migdalia Padilla fue la única novoprogresista que adelantó que no favorecerá al secretario designado.

“Mi posición es que no estoy de acuerdo con ese nombramiento. Yo había pedido abstención al mismo… pero mi voto puede ser cambiado fácilmente de abstención a en contra”, dijo la veterana legisladora.

El PNP, al momento, ostenta 20 de los 29 escaños en el Senado. Rivera Santiago, para ser confirmado, necesitaría 15 votos a favor.

Ayer, el portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, sentenció que los siete miembros de la delegación votarían en contra de confirmar a Rivera Santiago. El senador independentista Juan Dalmau y el independiente José Vargas Vidot también han adelantado que se opondrán.

Aunque no ha dicho categóricamente que favorecerá a Rivera Santiago, ayer el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, subrayó durante la vista que “ninguna persona ha traído aquí ningún dato, ninguna evidencia, ningún documento que demuestre que hubo algún acto de racismo o negligencia” de parte del nominado. El también presidente del PNP recalcó que durante la pasada sesión ordinaria Rivera Santiago fue confirmado unánimemente para un puesto de fiscal auxiliar III.

Por su parte, Henry Neumann, vicepresidente del Senado, dijo en la vista que se puede concluir que el pleito de Alma Yariela no estuvo manchado por prejuicios de índole racial debido a que todas las niñas involucradas en las peleas escolares son de raza negra.

Al finalizar la vista, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, expresó a la prensa que aunque “no estoy diciendo si me inclino a votar a favor”, “en este caso en particular la participación directa que tuvo el nominado, al parecer, según las partes, fue ninguna”.

Martínez dijo que probablemente citaría a Rivera Santiago por segunda ocasión en el día de hoy, ya que quiere indagar sobre la participación del secretario designado en un caso que la procuradoría de menores de la región de Fajardo llevó contra un adolescente que fue acusado de escalamiento por pernoctar en un plantel escolar en Río Grande.