En su primer discurso de presupuesto, la gobernadora Wanda Vázquez proveyó un mensaje político cargado de promesas y de repartición de responsabilidades a la Junta de Control Fiscal y a la Legislatura.

Al menos así opinaron el analista estadista Alejandro Figueroa y el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, en una mesa de análisis con Metro.

"Una persona que lo primero que le dijo al país cuando dio su primera entrevista desde La Fortaleza era que ella no era política y que no tenía intención de entrar a la política ni ser reelecta. Y el mensaje se circunscribió a ofrecer una quincalla de fondos que vienen del gobierno federal bajo el Cares Act a modo de lograr el apoyo que no ha logrado con su ejecución", señaló Figueroa.

El analista añadió que el mensaje de la gobernadora está desconectado de las realidades que se suscitan día a día en el país como las familias que aún no cuentan con viviendas seguras tras los terremotos del sur y a los estudiantes del sistema pública que tuvieron que culminar el semestre antes de tiempo debido a la pandemia.

Por su parte, Ortiz coincidió con Figueroa y planteó que las propuestas de la gobernadora están supeditadas al apoyo de la Legislatura y de la Junta de Control Fiscal y que, de no cumplirse, podría apuntar a estos dos entes como responsables de que no se completaran.

"La intención de decir 'yo propongo esto Legislatura ayúdenme con esto' es tratar de dejar la puerta abierta que si no se puede, va a haber un responsable; o la Legislatura, el equipo de [Pedro] Pierluisi o la Junta", mencionó el legislador.

"La gobernadora que dijo que no era política creo que ha dado uno de los mensajes más políticos que hemos visto en mucho tiempo", continuó.

Figueroa, asimismo, argumentó que muchas de las promesas que presentó la mandataria son propuestas que —de cara a una primaria el próximo 9 de agosto— no requieren de su ejecución en los próximos días. "En la medida en que es algo que no tienes que cumplir, en la primaria lo prometes y a Dios que reparta suerte".

Por su parte, el legislador Ortiz denunció que, hasta el momento, no les han entregado el documento del presupuesto que debe ser aprobado a más tardar el jueves. Sin embargo, mañana viernes la Cámara de Representantes celebrará una vista pública para discutir el documento financiero del país.

"He notado que hay una delegación de facto al no abrir una discusión a tiempo. Termina el presupuesto de la Junta prevaleciendo. Me parece lamentable", cuestionó el legislador.

Te podría interesar:

Rechazan que la gobernadora venda sueños irrealizables con su presupuesto Los líderes legislativos respaldaron las promesas contenidas en el mensaje de Wanda Vázquez

Vea el análisis completo aquí: