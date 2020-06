Universidad reseña que P.R. está por debajo de la tasa de casos positivos recomendada para reaperturas

La Universidad Johns Hopkins publicó un informe en el que detalla las jurisdicciones de Estados Unidos que cumplen con los parámetros de un 5% o menos de positividad en las pruebas de coronavirus, documento en el que Puerto Rico figura como el lugar con más casos positivos de EE.UU.

Según el informe, el 12 de mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó a los gobiernos que antes de reabrir, las tasas de positividad en las pruebas (es decir, de todas las pruebas realizadas, cuántas resultaron positivas para COVID-19) deberían permanecer en 5% o menos por al menos 14 días.

Sin embargo, la institución especializada en estudios de Medicina, específicamente su Centro de Recursos de coronavirus, reveló que Puerto Rico es la primera de las jurisdicciones en incumplir con esos parámetros de menos de un 5% de positividad.

"Si una tasa de positividad es demasiado alta, eso puede indicar que el estado solo está evaluando a los pacientes más enfermos que buscan atención médica, y no está proyectando una red lo suficientemente amplia como para saber cuánto del virus se está propagando dentro de sus comunidades. Una baja tasa de positividad en los datos de prueba puede verse como una señal de que un estado tiene suficiente capacidad de prueba para el tamaño de su brote y está probando lo suficiente de su población para tomar decisiones informadas sobre la reapertura", explicó la institución universitaria.

Vital entrega de datos por parte de los gobiernos

Por otro lado, el reporte de Universidad Johns Hopkins recalca que la iniciativa se basa en datos públicos de diversas fuentes.

"Los estados no son consistentes en cómo y cuándo publican y actualizan sus datos, y algunos incluso pueden cambiar retroactivamente los números que informan. Esto puede afectar los porcentajes que ve presentados en estas visualizaciones de datos", expuso la entidad.

Finalmente, la Universidad Johns Hopkins destacó la importancia de que las jurisdicciones de Estados Unidos continúen realizando pruebas de COVID-19 y evitar la propagación del virus.

"Cuando los estados informan los números de prueba para la infección por COVID-19, no deben incluir pruebas de serología o anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos no se utilizan para diagnosticar la infección activa por COVID-19 y no brindan información sobre la cantidad de casos de COVID-19 diagnosticados o si las pruebas virales son suficientes para detectar infecciones que ocurren en cada estado. Los estados que incluyen pruebas de serología dentro de sus números generales de prueba COVID-19 están tergiversando su capacidad de prueba y la medida en que están trabajando para identificar las infecciones COVID-19 dentro de sus comunidades", concluyeron.

