Trump tiene la "impresión" de que no le cae bien al Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos decir “no” a la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (mejor conocido como “DACA”), el presidente, Donald J. Trump, reaccionó en su cuenta de Twitter.

“¿Tienen la impresión de que no le caigo bien al Tribunal Supremo?”, escribió el presidente.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

La decisión ha sido la segunda que se ha tomado esta semana y que ha tocado directamente el discurso de su campaña política rumbo a la reelección como presidente de los Estados Unidos bajo el Partido Republicano.

La primera fue la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos cubrir bajo el Título VII de Derechos Civiles de 1964 a las personas homosexuales y trans.

La segunda es la referente a DACA, programa establecido bajo la administración del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Específicamente DACA, es una protección para cerca de 700,000 jóvenes inmigrantes en el país que gracias al beneficio tienen la oportunidad de estudiar y trabajar sin documentos.

Los famosos “dreamers” —jóvenes cubiertos bajo el programa— son aquellos niños que emigraron a Estados Unidos junto a sus padres en búsqueda de mejores oportunidades.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

El presidente igual escribió más temprano en la mañana que las decisiones salidas del Tribunal Supremo eran “horribles” porque estaban “políticamente” cargadas.

El candidato a la reelección escribió que las decisiones eran “balas de goma” justo en la cara de los republicanos o conservadores.

The Supreme Court’s ruling today is a victory made possible by the courage and resilience of hundreds of thousands of DACA recipients who bravely stood up and refused to be ignored. And as President, I will get to work immediately to make it permanent. https://t.co/xKkCp4P9Ff — Joe Biden (@JoeBiden) June 18, 2020

Donald J. Trump escribió que “necesitamos más jueces o perderemos nuestra segunda enmienda”, por lo que instó a que votarán por él en las elecciones que se celebrarán en noviembre.

El martes, 3 de noviembre de 2020, el expresidente de los Estados Unidos bajo el Partido Demócrata, Joe Biden, buscará la presidencia del país y retará al actual primer ejecutivo.

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata escribió con relación a la decisión que de ostentar el cargo hará el programa permanente.

Te podría interesar: