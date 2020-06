Películas esenciales para comenzar la conversación sobre el racismo

La industria del cine que por décadas ha perpetuado el control y superioridad del hombre blanco también nos ha regalado recientes joyas que exploran la temática del racismo desde diferentes ópticas, mientras promueven la discusión.

I Am Not Your Negro (2016) – el poderoso documental narrado por el actor Samuel L. Jackson explora la historia del racismo en los Estados Unidos a través de la relación del poeta/escritor/activista James Baldwin con los líderes de los derechos civiles Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King Jr., así como sus observaciones personales de la historia estadounidense.

Loving (2016) – Relata la historia de Richard (Joel Edgerton) y Mildred Loving (Ruth Negga), un matrimonio interracial en la década de 1960 en Virginia que comenzó una batalla legal que terminaría con una histórica decisión de la Corte Suprema en el 1967, sentando un precedente en la lucha por la justicia social y racial.

12 Years A Slave (2013) – La ganadora del Oscar como Mejor Película presenta la verídica historia de Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) , un hombre negro libre, del estado de Nueva York, quien es secuestrado y vendido como esclavo en el 1841. Basada en sus memorias.

The Hate U Give (2018) – El racismo y la brutalidad policiaca se manifiestan a través del lente de una adolescente afroamericana que es testigo de la muerte de su mejor amigo a manos de la policía y se debate en alzar su voz contra el discrimen por ser estudiante de una colegio predominantemente blanco.

Do The Right Thing (1989) – El tercer largometraje del laureado cineasta Spike Lee, considerada una de las mejores películas de la década, combina el humor con el drama en esta cinta que explora la fuerte tensión racial de un vecindario de Brooklyn, que culmina en violencia en un caluroso día de verano.



Otros títulos que no pueden perderse son: Fruitvale Station, Selma, Malcolm X, Higher Learning, The Battle of Algiers, Dear White People, Moonlight, Just Mercy, When They See Us, The 13th