Michael Stuart revela sus secretos de paternidad

El respeto, la equidad y las herramientas para enfrentar todo tipo de problemas sociales han sido el motor de estos padres puertorriqueños, que cuentan sus historias de crianza en el marco del Día de los Padres.

Acompañado de su hija de tres años, Michael Stuart se adentró en los recuerdos de criar a tres, y los retos que ha enfrentado en su rol de padre.

“Trato de estar en todo momento, ha sido gratificante, me he convertido en el padre que yo siempre he querido ser, en el hombre se supone que seamos. Es una ricura”, compartió el salsero.

Reconoció que su trabajo y los problemas económicos que enfrenta la Isla representan retos a la hora de criar a su hija. Asimismo, describió su carrera como una sacrificada para la vida familiar en general, debido a la cantidad de viajes que tiene que hacer.

“Con los hijos uno hace todos los ajustes posibles”, puntualizó.

Stuart tiene tres hijos: Mila, de tres años, Jean Michael de 20 años y Victoria de 15 años. ‘Tres crianzas bien distintas. A Mila la tengo todo el tiempo, Vicky la tengo la mayoría del tiempo y mi hijo no vive conmigo”, expuso a Metro.

Entre las mayores satisfacciones del intérprete del nuevo sencillo “La Latina” está ver crecer a sus hijos con educación y respeto, además, confesó que es bien estricto en su crianza.

Crianza en tiempos complicados

En cuanto a la situación social, Stuart contó que perdió un familiar en Nueva York por el coronavirus y habló de la experiencia de tener más tiempo con sus hijos por la cuarentena.

“Estamos en unos tiempos bien complicados, y aquí es donde se van a probar los padres de verdad”, puntualizó. Sobre el tema del racismo, Stuart dijo que nunca lo ha experimentado en Puerto Rico por el color de su piel. Sin embargo, detalló el discrimen que permea en la sociedad boricua. “Sí en Puerto Rico se vive mucho discrimen, de la parte de la sexualidad, de la religión, de la raza, la pobreza”, opinó.

Finalmente, Stuart expuso que su regalo perfecto de los padres es compartir con sus tres hijos y este será el primer Día de Padres que podrá estar con todos ellos.

Crianza con rigor y respeto

Víctor Rivera Hernández, exsecretario del Departamento del Trabajo, opinó que en la relación de padre e hijo debe haber rigor y disciplina. “Eso en la casa no ha faltado”, comentó el padre de dos jóvenes de 22 y 18 años.

“Mi paternidad una muy sui generi, muy particular, mis hijos están conmigo desde su nacimiento pero desde mi divorcio, el primer divorcio cuando ellos estaban muy niños. Y ha sido una triada familiar muy interesante. Donde el rigor y el amor han sido puntales en nuestra casa”, reveló el licenciado.

Así mismo, recalcó que un elemento que no ha faltado entre la relación con sus hijos y entre ellos como hermanos es el amor. Este expuso que esas vivencias la comparte en su libro Rigor con amor: Notas de la paternidad. “En las noches nos despedimos con un beso y en la mañana nos despertamos con un beso”, compartió el también profesor universitario.

De igual forma, el profesor en Administración Pública describió la crianza de sus hijos como algo extraordinario, a la vez que recalcó lo rápido que pasa el tiempo y se convierten en adultos. Sostuvo que es importante como padres prepararse y mantener una conversación constante con los hijos en cada etapa de sus vidas.

Retos de crianza

Entre los retos de crianza expuso que está “cómo uno le modela a los hijos unos valores que son los valores fundamentales. Lo que es el respeto, lo que es la disciplina, la estructura, lo que es el rigor, la verdad, sinceridad, la humildad. Más allá de uno estarlo hablando todos los días, cómo uno puede modelarle y cómo uno puede servirle de inspiración para que ellos se sientan siempre muy atraídos por la realidad valorativa”.

Rivera Hernández señaló que otro factor de importancia es inculcarle a los hijos el valor por la educación y el conocimiento en la sociedad actual. “Yo le digo a ellos que conocimiento es verdad, y verdad es libertad”, contó.

Mientras tanto, las herramientas para enfrentarse al mundo fuera del hogar fueron otro pilar importante en el hogar de Rivera Hernández. El padre expuso que inculcó la fe cristiana en sus hijos. “Tienen un anclaje muy importante de lo que es la presencia de Dios en sus vidas”, mencionó.

Consejo a sus hijos

El consejo que más repite a sus dos hijos es que sean hombres de bien sobretodo en el contexto de un mundo marcado por las desigualdades y la polarización. Precisó que la enseñanza y el modelaje que obtuvo en su hogar siempre fue de igualdad, valor que transmite a sus hijos.

“La igualdad es una […] En mi casa esa practica de igualdad es importante para enfrentarse a la vida y la falta de ella no puede ser una causa para ellos amargarse con la vida o una causa para que eso sea una realidad que los limite en la vida. En todo caso, una causa para que ellos superen ese discurso de la igualdad, que cada cosa que ellos hagan les ayude a levantar la bandera de la igualdad, que no se sientan nunca menos que nadie, ni más que nadie”, reflexionó el académico.

Este Día de los Padres será uno diferente por el coronavirus, ya que siempre salían a un restaurante. Sin embargo, no dejará de ser uno especial y en familia, pues al abogado estará junto con sus hijos y su madre en el hogar.

