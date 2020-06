Luis Dávila Colón habla sobre su despido de WKAQ

El comentarista político Luis Dávila Colón habló en entrevista en Mega TV sobre su despido hoy de WKAQ.

"Me tomó por sorpresa, esto no es un asunto de libertad de expresión. No existe la Primera Enmienda en contratos en la empresa privada", expuso en el programa Mega Noche con Héctor Marcano.

Asimismo, dijo que le preocupa "la intolerancia que se está dando en Puerto Rico y lo que se llama el acaparamiento de los medios por un solo sector con exclusión de todo lo demás".

De igual forma, Dávila Colón aseguró que sus expresiones no fueron dirigidos a nadie en particular. "Independientemente de lo que usted pueda creer del contenido, no se puede permitir la mordaza", agregó.

Despido por comentarios

Hoy Univisión confirmó el despido del analista Luis Dávila Colón por comentarios racistas en lo que era su programa radial El Azote.

“Esta semana en WKAQ Radio en Puerto Rico, Luis Dávila Colón usó un insulto ofensivo y despreciable. No toleramos ni aceptamos ese lenguaje ni actitud vil en nuestro centro de trabajo, ni al aire. Tras investigar la transmisión del Sr. Colón, Univision dio fin a su contrato y canceló su programa de inmediato. Lamentamos mucho que se haya pronunciado ese insulto en nuestra señal de radio en Puerto Rico”, expuso la empresa en una comunicación escrita.

