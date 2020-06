Gobernadora presenta presupuesto repleto de promesas y choques con la Junta Fiscal

En un mensaje ofrecido a apenas 13 días de que comience el próximo año fiscal, la gobernadora Wanda Vázquez presentó una propuesta de presupuesto que eleva el gasto en áreas como salud, educación y seguridad pública y promete numerosos beneficios adicionales para empleados públicos, a pesar de que prometió reducir en $145 millones el costo operacional del aparato gubernamental.

Hablando principalmente frente a miembros de la mayoría novoprogresista de ambas cámaras legislativas, Vázquez presentó un presupuesto consolidado de $28,234 millones, de los cuales $10,214 millones serían con cargo al fondo general. El gasto en operaciones gubernamentales, según la primera ejecutiva, se situaría a $6,288 millones.

La gobernadora propuso aumentar en $314 millones el presupuesto para el Departamento de Salud, $285 millones adicionales para el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y un incremento de $176 millones para el Departamento de Educación (DE).

Entre los aumentos al renglón de la Salud, la mandataria destacó una inversión de $110 millones para mejoras en los hospitales y $145 millones para el sistema de Medicaid, que se financia principalmente con fondos federales.

En el área de educación, Vázquez recomendó una inversión de $52 millones para la contratación de psicólogos en el DE y otros $43 millones para un fondo de becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. En términos globales, el aumento en el gasto en el campo educativo asciende a $176 millones, de acuerdo con el discurso de Vázquez, ofrecido en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en lugar de en el hemiciclo cameral, como es costumbre para este tipo de mensaje.

Por otra parte, la gobernadora prometió un incentivo de $1,000 a todos los estudiantes graduandos de escuela superior que se hayan matriculado en una institución de educación superior.

En el caso del DSP, la primera ejecutiva prometió $285 millones adicionales, entre los que se encuentran $122 millones para cumplir con el pago de horas extra acumuladas por agentes de la Policía a lo largo de los pasados años.

“Con intenciones desconocidas, la junta pretendió adelantar ayer detalles del presupuesto que presentaría hoy. Sepan que, a pesar de ello, me reafirmo que defenderé los beneficios de los empleados públicos que no fueron presupuestados ni aprobados por ellos. Me reafirmo que le corresponde al gobierno de todos los puertorriqueños decidir la política pública a implementarse”.

La propuesta de gastos Vázquez, en última instancia, deberá pasar el cedazo de la Junta de Control Fiscal (JCF), que en los tres años desde que fue instituida ha optado por imponer unilateralmente su versión de presupuesto. La mandataria aseguró que combatirá esa intervención, puntualizando que recientemente el gobierno presentó una serie de demandas para impugnar judicialmente las acciones del organismo sobre lo que entiende son elementos de política pública.

Repetidamente, a lo largo de los pasados años, el tribunal federal ha validado las acciones de la JCF.

La gobernadora insistió que el presupuesto prioriza “garantizar el pago de las pensiones”, al tiempo que expresó su apoyo a una medida aprobada en la Cámara de Representantes que establece la política pública con relación a los beneficios de retiro. El proyecto tripartita busca detener cualquier futuro recorte a las pensiones y busca que, de mejorar las condiciones fiscales, se legislen nuevos beneficios para los retirados.

Otras promesas de Vázquez fueron el desembolso del Bono de Navidad a empleados públicos, lo que ha sido un punto de contención con la JCF año tras año, la permanencia a 400 asistentes de educación especial e insistir sobre el Plan de Retribución Uniforme que elevaría el sueldo a trabajadores gubernamentales, que ya el ente federal ha rechazado.

“No es razonable continuar descargando todos los recortes fiscales contra los empleados públicos. La medida de retribución es necesaria y es urgente”, sostuvo Vázquez

La gobernadora también se opuso a la propuesta de privatización de la Corporación para la Difusión Pública que la JCF ha exigido se complete para el inicio del próximo año fiscal, el 1 de julio.

“Nuestros esfuerzos no están dirigidos a entregar y mucho menos regalar uno de nuestros activos más valiosos. Yo vengo a promover su transformación”, expresó Vázquez, sin especificar qué modelo impulsaría para la corporación pública, más allá de precisar que la entidad deberá poder generar sus propios ingresos.

En el inicio de su mensaje, en el que abundaron los tradicionales gritos de “cuatro años más”, la gobernadora expuso como un logro la forma en que su administración respondió a las emergencias de los terremotos en enero, así como la pandemia del COVID-19 a partir de marzo.

Vázquez resaltó que arregló las “relaciones laceradas” que heredó con el gobierno federal, lo que permitió una respuesta más efectiva tanto durante la emergencia de los terremotos como en la pandemia. Esa relación, según la primera ejecutiva, ha permitido el desembolso de sobre $3,000 millones en incentivos para mitigar la crisis económica que resultó de la pandemia del nuevo coronavirus.

Para viabilizar la celebración del mensaje en el Centro de Bellas Artes, ambas cámaras legislativas se conformaron en Comisión Total Especial. Sin embargo, las minorías, que plantearon que realizar el discurso fuera del hemiciclo cameral violentaba las disposiciones constitucionales, decidieron ausentarse al mensaje

Ante esa situación, el representante independiente Manuel Natal fue el único legislador de minoría que optó por asistir a la Sala de Festivales Antonio Paoli del recinto santurcino.