EN VIVO: Mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ofrece su mensaje de presupuesto desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Este es el primer mensaje de estado que la primera ejecutiva ofrece desde que obtuvo el cargo tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD), no asistirá al evento en el teatro, ya que consideran este no es un mensaje oficial ya que no se convocó a la Asamblea Legislativa. La minoría del PPD también radicó una querella contra la gobernadora por considerar que el mensaje es un evento político.

En el Centro de Bellas Artes ya se encuentran miembros del Task Force médico que nombró la primera ejecutiva para lidiar con la pandemia del COVID-19.

Sigue la transmisión aquí: