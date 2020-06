Contralora reacciona a alegaciones hostigamiento sexual en su dependencia

La contralora, Yesmín Valdivieso reaccionó el jueves a denuncias de un grupo de exauditores sobre un alegado incidente de hostigamiento sexual que involucra al ex subcontralor, Jesús Rosario, así como otros señalamientos, a días de que se venza su designación.

“No sé por qué están sacando esas cosas ahora… Lo que la ley nos requiere siempre es que se mantengan en confidencialidad. La realidad es que cuando aparecen cosas se arreglan; se hace lo que se tenga que hacer para asegurarse que cualquier error se arregle… Yo no quiero entrar (en los detalles) porque con todas estas cosas tratan de hacerme daño a mi, y en realidad le están haciendo daño a las personas que están diciendo que le pasó eso. La realidad es que aquí tenemos un doble ‘standard’. De lo que tu me has dicho, no hay nada que me puedan decir: ‘esto pasó y la contralora no hizo nada’”, dijo Valdivieso en entrevista radial (NotiUno).

Según la alegación, dos empleadas presentaron en octubre de 2019 ante la División de Capital Humano una querella contra Rosario por alegado hostigamiento sexual. Se indicó que Rosario renunció al cargo luego de la presentación de las quejas. Asimismo, se alegó que este caso no fue divulgado a los medios de comunicación, pues supuestamente Valdivieso “ordenó amapuchar” este tipo de querellas en la dicha dependencia.

Además, se alegó que Valdivieso nombró a su amiga de la infancia, Miriam Contreras Amador como contralora auxiliar de administración con un salario de cerca de 8 mil dólares al mes. Ésta, quien lleva más de nueve años en la dependencia, supuestamente tiene un grado asociado en decoración de interiores y no es contable. Aún así, ésta ha fungido como contralora interina, según se alega.

“Ella no es contadora pública autorizada, pero tiene la experiencia”, dijo Valdivieso al asegurar Contreras Amador había estado en otras agencias en el área de administración.

Agregó que “Miriam queda como contralora interina desde que yo no tengo subcontralor. Lo cierto es que tuve a Natanael Arroyo por muchísimos años hasta que se retiró. Yo entiendo que como ya me iba, no debía nombrar a ningún subcontralor y dejar esa posición para que fuera determinada por el próximo contralor”.

“Si los auditores tenían algún problema con eso, me lo tenían que decir desde el principio… En nueve años nadie me lo cuestionó. Me preocupa porque si tenían alguna duda y se quedaron callados, pues ¿qué clases de auditores son?”, cuestionó.

Valdivieso dijo le causa sospecha que se hagan estos señalamientos en los últimos días de su gestión de 10 años. “¿Por qué esperar? A mí sí me dijeron que a todos los contralores cuando se están yendo, usualmente los auditores ya piensan que se van y entonces ahí es que empiezan a sacar cosas como por fastidiar”, cuestionó

Valdivieso, fue nombrada en 2010 por el exgobernador, Luis Fortuño y su designación vence el próximo 30 de junio. Sin embargo, ésta deberá seguir como contralora hasta que se nombre y se confirme un nuevo contralor.