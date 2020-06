Truenan contra secretario de Educación sobre programa Montessori

La secretaria auxiliar de Educación Montessori (SAEM), Rosa Recondo, tronó contra su jefe, el secretario de Eduación, Eligio Hernández, por entender que el reglamento que la agencia sometió al Departamento de Estado para regular esta corriente educativa en el sistema público “afectaría por completo” su implementación como modelo académico y se elaboró en total ignorancia de los reclamos de directores, guías y padres de estudiantes.

Las palabras de Recondo fueron secundadas por varios de los senadores presentes en una vista conjunta de las comisiones de Hacienda y Educación y Reforma Universitaria, que censuraron que el reglamento propuesto para viabilizar la Ley 277 de 2018, que formalizó la SAEM como un ente dentro del Departamento de Educación, atenta contra la intención legislativa de conceder mayor autonomía fiscal y administrativa al modelo Montessori.

“La SAEM tiene el personal preparado para entender y saber cuáles son las necesidades para poder manejar una escuela pública Montessori. Nuestras escuelas todas cumplen con los asuntos referentes a fondos estatales y federales porque pertenecen al sistema pública de Puerto Rico. Si me preguntan que el reglamento va a ayudar y responder al espíritu de la ley (la respuesta es) no. El reglamento afectaría por completo el funcionamiento de la SAEM. Si bien hubo vistas públicas y participamos en mesas de trabajo, fue una falta de respeto hacia la secretaría (auxiliar) y la comunidad que nos enteráramos en una vista (legislativa) que el reglamento se había firmado y publicado en el Departamento de Estado la noche antes”, expresó Recondo esta mañana durante la vista conjunta, a la que también compareció Hernández.

El reglamento en cuestión fue firmado por Hernández el 28 de mayo, pero se sometió al Departamento de Estado el 7 de junio, un día antes de una vista conjunta de ambas comisiones senatoriales. El reglamento entraría en vigor 30 días después de publicado, a no ser que Educación opte por retirarlo o el documento sea impugnado en los tribunales.

En la vista de esta mañana, varios senadores, entre ellos el presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, Axel “Chino” Roque, los senadores populares Eduardo Bhatia, Cirilo Tirado y José Nadal Power y el independiente José Vargas Vidot le reclamaron a Hernández que retirara el reglamento.

Recondo sostuvo que el reglamento que finalmente Educación decidió promulgar es “completamente diferente” al que inicialmente la agencia sometió para comentarios públicos en enero de este año. Padres y madres de estudiantes del sistema Montessori han criticado que bajo el organigrama propuesto la SAEM quede bajo la subsecretaría de Asuntos Académicos de la agencia.

“Deberíamos estar defendiendo una de las pocas cosas que sí funcionan. El planteamiento de ajustarse a los parámetros federales que usa el secretario los usa fuera de contexto. Está hablando de escuelas que no tienen cumplimiento. Pero si uno analiza el modelo Montessori, el criterio de cumplimiento de ese modelo no es igual al de numerosas cartas circulares del medioevo. Es importante que estemos cónsonos con la realidad. Si vemos el informe de Corrección sobre los problemas que hay de criminalidad juvenil y los comparamos con esas 52 escuelas, lo que debemos estar haciendo es un reconocimiento para optimizar lo que ellos empezaron, no buscar como justificar un reglamento que comenzó de noche, a oscuras”, sostuvo Vargas Vidot.

A lo largo de la vista, Hernández insistió que el reglamento cumple con los parámetros de la Ley 277, y que los elementos que recomendados por la comunidad Montessori que no se acogen en el documento se deben a la necesidad de salvaguardar el cumplimento con normativas estatales y federales. Como ejemplo, mencionó que las asignaciones de fondos a cada plantel deben ir acorde a la matrícula estudiantil.

El reglamento “no cumple con la Ley 277. Los que hicimos la Ley 277 fuimos nosotros. Que usted venga aquí a decirnos que cumple con algo…esa no era la intención de nosotros. Era exactamente lo que pensábamos que no iba a pasar. Y se lo quiero decir así mismo. Si lo que usted dice es que cumple con la Ley 277 quiere decir que vamos a tener que mirarlo y cambiar la Ley 277 inmediatamente. Aquí lo que está pasando es una lucha de poder y es una lucha de pode que esta asamblea legislativa trató de evitar”, manifestó, por su parte, el senador Bhatia.

Hernández, en un aparte con la prensa, dijo que la agencia, tras reunirse con la SAEM y miembros de la comunidad Montessori, reevaluaría el documento. Sin embargo, no precisó cuándo se daría esa reunión ni cuándo se tomaría una decisión sobre posibles enmiendas o el retiro del reglamento.