Beneficiarios del PAN que solicitaron en línea deberán entregar documentos en oficinas de ADSEF

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que solicitaron la ayuda por Internet durante la cuarentena deberán ir a las oficina físicas a entregar documentos, una vez éstas sean reabiertas.

Mientras, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), podría pedir que se extienda la dispensa de las recertificaciones de los beneficiarios PAN, la cual vence en julio.

"La Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF) evalúa solicitar una extensión a la dispensa aprobada para la reanudar la re-certificación de las familias que ingresaron nuevas en el programa que hasta ahora está cubre hasta el mes de julio. También trabaja en el plan de atención de los participantes cuyas citas de re-certificación estaban dispuestas entre el periodo de marzo 15 a agosto del 2020", expuso en una declaración escrita a Metro Alberto Fradera, administrador de ADSEF.

Asimismo, el funcionario detalló que los beneficiarios podrán continuar en el programa mientras esté vigente la dispensa y los servicios presenciales no hayan reanudado.

Una vez se determine el periodo de re-certificación y las vías para realizarlo, se informará públicamente para que los participantes obtengan y sometan los documentos necesarios para permanecer en el programa. Por lo tanto, hasta que no se haga el anuncio los beneficiarios del PAN no tendrán que tomar acción alguna con sus documentos.

De igual forma, Fradera explicó que al ser evaluadas, las familias reciben el beneficio determinado según su ingreso y composición familiar retroactivo desde la fecha en la que solicitó el beneficio a través de la plataforma. Es por esa razón que algunas familias reciben beneficios de más de un mes en un solo pago, agregó.

Atendidas solicitudes del PAN de 7 de 10 regiones

Por otro lado, Fradera confirmó que al 12 de junio se habían atendido todas las solicitudes recibidas en 7 de las 10 regiones en las que se divide el Departamento y las tres regiones restantes (Carolina, San Juan y Bayamón) ya habían sobrepasado el 83% en la evaluación de solicitudes.

"Estas regiones recibieron un volumen de solicitudes sin precedentes que alcanzó las 20 mil por región, siendo la región de Bayamón la mas alta con 27 mil solicitudes, de las cuales ya ha evaluado 23 mil. Personal de otras regiones se han unido a atender los casos más recientes que han llegado", expuso el Administrador de ADSEF.

Segunda oportunidad para solicitudes incompletas

Fradera también aclaró que las solicitudes que no cuentan con los datos suficientes para ser evaluadas o que al comunicarse con los solicitantes no hayan mostrado interés en seguir con ellas permanecen por reglamento en el sistema por un periodo de 30 días antes de determinarse como no elegibles.

"Este procedimiento aplica a todas solicitudes recibidas, por lo que siempre habrá una cantidad de solicitudes pendientes en el sistema. Así mismo se reciben entre 8 a 10 mil solicitudes semanales, por lo que siempre habrá casos pendientes de evaluar", indicó.

