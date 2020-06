Se dilata proceso de confirmación de Rivera Santiago al DTRH

“Tuvo en sus manos la libertad de mi hija. En ningún momento pensó en retirar los cargos (aunque) tenía las herramientas para promover otro tipo de alternativas ante la situación que estaba manejando, pero el caballero no tuvo empatía. Si vemos una situación de esa índole, cómo le vamos a delegar la responsabilidad de un Departamento de Trabajo cuando hay muchas personas que necesitan que sean empáticos con ellos”.

De esa manera, Yomayra Cruz Lozada cuestionó al nominado para encabezar el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, quien fue jefe de los procuradores de menores mientras el Departamento de Justicia procesaba a su hija, Alma Yariela Cruz Cruz, por una pelea en la escuela con estudiantes que presuntamente se burlaban de ella con insultos racistas.

La consideración del nombramiento de Rivera Santiago se pospondrá al menos hasta la siguiente sesión ordinaria del Senado, toda vez que el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, solicitó durante su intervención en la vista pública de esta tarde que la Comisión de Nombramientos citara para mañana al abogado Leo Aldridge, quien representó a la niña en el proceso judicial en su contra, y Enid Vigo, madre de las estudiantes a las que Alma Yariela enfrentó en diciembre de 2016 en la escuela Modesto Rivera en Carolina.

En su turno de preguntas, Rivera Schatz buscó establecer que el nominado, como jefe de procuradores no tuvo responsabilidad primaria sobre las acciones del ministerio público en el caso de Alma Yariela, que comenzó en diciembre de 2016, cuando la menor tenía 11 años, y se extendió hasta febrero de 2018, cuando finalmente se retiraron los cargos, luego de que el Tribunal Supremo autorizara que los procedimientos se transmitieran por televisión.

El presidente senatorial cuestionó si en algún momento la defensa de Alma Yariela, encabezada por Aldridge, contactó directamente a Rivera Santiago para buscar algún proceso de mediación. Cruz Lozada, la madre de Alma Yariela, indicó que no podía precisar si ese tipo de comunicación había ocurrido, más allá de señalar que, personalmente, “nunca” ha visto o hablado con el ahora nominado al DTRH.

Por otro lado, Rivera Schatz trajo a colación que en ningún momento alguno de los jueces que atendió el caso decidió que el caso debía desestimarse u ordenó que la disputa se llevara a mediación.

“¿Si un procurador está incurriendo en una conducta abusiva, lesiva, lejana a la ética, obviamente por motivaciones que no son las correctas, ese juez no debió hacer alguna objeción?”, cuestionó Rivera Schatz a la representación legal de Cruz Lozada, compuesta por Marcos Rivera Ortiz y Maraliz Rivera Gutiérrez.

Durante la vista –en la que Alma Yariela estuvo presente–, Rivera Ortiz expresó que, por su negativa a intervenir a favor de los intereses de la menor, Rivera Santiago exhibió una conducta prejuiciada que lo inhabilita para asumir como secretario en propiedad del DTRH.

“Había un ambiente racial allí, porque esto era una niña indefensa y y pobre. No le dieron la oportunidad de resolver. Las niñas y los niños pelean… Nosotros conocemos cómo hubo allí una intención malsana de procesar a esta niña. No (se le ofreció mediación) por una cuestión de racismo. Me atrevo a decir que no podemos poner un racista a dirigir un departamento de este gobierno. Este pueblo está cansado de tanta injusticia”, sostuvo Rivera Ortiz, quien representa a Cruz Lozada en una demanda que presentó contra el Estado en abril de 2019.

Sin prisa para votar

“Yo quiero escuchar lo que tiene que decir la mamá de las otras niñas, que también es importante, la señora Enid Vigo, porque las otras niñas también son importantes y merecen nuestra atención. Y el licenciado Leo Aldridge estoy seguro que nos va a ofrecer toda la colaboración que necesitemos. No tenemos prisa, vamos a ir hasta el fondo de esto”, dijo Rivera Schatz en una aparte con la prensa una vez concluida la vista.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a hacer bien”, subrayó Rivera Schatz, al restar importancia a la prolongación del proceso de confirmación en momentos en que el DTRH se encuentra una crisis ante los cientos de miles de reclamaciones de desempleo que ha recibido como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

El presidente senatorial incluso dejó abierta la posibilidad de que Rivera Santiago sea citado nuevamente antes de que el nombramiento baje a consideración del pleno.

Al momento de publicación, el licenciado Aldridge no había recibido una citación de la Comisión de Nombramientos, según confirmó a Metro.