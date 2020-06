Elevados los gastos de campaña de Pierluisi y Vázquez durante la cuarentena

Cinco de los siete candidatos a la gobernación que han registrado un comité político cumplieron ayer con el plazo requerido para entregar a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) sus informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes al mes de mayo.

Pedro Pierluisi, precandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Eduardo Bhatia, aspirante popular, eran los únicos dos que, al cierre de esta edición, no habían cumplido. El contralor electoral, Walter Vélez, explicó que ambos solicitaron una prórroga de cinco días. Pierluisi y Bhatia, precisamente, son los dos aspirantes que más dinero han recaudado hasta el momento en la contienda por la gobernación.

El ex comisionado residente, sin embargo, sometió ayer sus informes para los meses de marzo y abril, en los que incurrió en gastos por $115,392.88. En esos dos meses, que la mayor parte de la población pasó encerrada ante la cuarentena impuesta para contener el Covid-19, el comité del precandidato estadista generó $68,746.65, principalmente en actividades previo al toque de queda decretado el 15 de marzo.

De hecho, el mismo 15 de marzo, el comité de Pierluisi llevó a cabo una cena de recaudación de fondos a las 5:00 p.m., apenas unas horas luego de que la gobernadora y rival primarista en el PNP, Wanda Vázquez Garced, anunciara el cierre total que entraría en vigor al día siguiente. Tras recaudar $68,703.05 en marzo, los ingresos reportados de Pierluisi se redujeron a $43.60 en abril.

En esos dos meses, el gasto más cuantioso de la campaña del abogado correspondió a un pago de $24,000 a Blue Ad Group, por concepto de compra de espacio radial en la emisora NotiUno.

Vázquez Garced, en tanto, reportó ingresos por apenas $148.38 en mayo, producto de unas devoluciones de gastos bancarios. Sin embargo, los gastos se elevaron a $34,618.98, incluyendo un pago de $15,000 al suplidor Marc Tacher por el arrendamiento de una “sede” y otro de $7,500 a To See Beyond por el manejo de redes sociales.

Con los ingresos reportados hasta abril, Pierluisi cuatriplica los recaudos generados por la campaña de Vázquez Garced hasta mayo, por margen de $646,006.58 a $156,935.21. Los gastos de Pierluisi, ascendentes a $416,366.45, también superan significativamente los de la gobernadora, que suman $132,985.77.

Mayo fue un mes de poca acción para los dos precandidatos del Partido Popular Democrático (PPD) que sometieron su informe. Al igual que en abril, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, no reportó ingresos, al tiempo que tuvo gastos por $3,371.60, incluyendo la devolución de un donativo de $2,000 a Ilia Toledo García, la presidenta de Laboratorios Toledo.

Por su parte, Carlos Delgado Altieri reportó ingresos por $7,079.50, aunque $2,000 corresponden a un acto político celebrado en marzo. El alcalde isabelino registró gastos por $9,650.28 el mes pasado.

Con ingresos totales de $203,694.53 y $121,200.19, respectivamente, Delgado Altieri y Cruz se mantienen muy por debajo de los recaudos de Bhatia, quien hasta abril había reportado $419,356.12 y también encabezaba los gastos entre aspirantes del PPD con $183,050.43.

La candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, en tanto, registró en mayo $6,463 en ingresos, todos producto de donativos individuales, al tiempo que ejecutó pagos por $3,391.28. La campaña de Lúgaro, sin embargo, mantiene cuentas por pagar ascendentes a $17,375, que corresponden a préstamos de la candidata al comité y la comisión de un estudio de campo y percepción.

La campaña del aspirante pipiolo, Juan Dalmau, ya había sometido su informe de mayo, mes en el que reportó $440 en ingresos y $186.63 en gastos.

Los otros dos candidatos certificados a la gobernación, César Vázquez Muñiz, del Proyecto Dignidad, y el independiente Eliezer Molina no han registrado comités de campaña ante la OCE.