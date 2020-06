AAA cancela subasta millonaria de sistemas de seguridad impugnada

Luego de que se impugnara una contratación de $16 millones en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con la empresa Alpha One Security Solutions para un sistema de seguridad remoto, la corporación pública notificó la cancelación de la adjudicación del contrato.

Esta impugnación fue por parte de la empresa St. James Security Services por considera que la compañía seleccionada no contaba con los requisitos exigidos en la Solicitud de Propuesta enviada por la Triple A. La empresa Genesis Security Systems también se había unido a la impugnación.

Parte de los requisitos en la solicitud era que la empresa interesada debía contar con al menos cinco años de experiencia y autorización para prestar servicios de vigilancia mediante monitoreo electrónico, algo con lo que Alpha One, según presentó St. James, no cumplía.

De las alegaciones presentadas por estas empresas, que van desde la capacidad financiera de Alpha One, el sistema que utiliza esta empresa para ofrecer sus servicios y la compatibilidad con el ya establecido por la corporación pública y que no contaban con permisos del Gobierno para ofrecer vigilancia mediante monitoreo, la evaluación de la Autoridad entendió que solo no se cumplió con esta última.

“Independientemente que Alpha One hubiese tenido la experiencia, la cual no está evidenciada, la realidad es que Alpha One para lo único que está autorizado para hacer negocios en Puerto Rico, según su propia certificación presentada en el Departamento de Estado, es para la venta e instalación de equipo de seguridad y no para los servicios requeridos en el RFP”, dice el documento donde notifica la cancelación del contrato.

Además, la corporación pública se expresó ante una confusión por unas declaraciones enviadas por Alpha One donde aseguraban que el señor Jorge Javier Marrero Gerena no tenía relación alguna con la empresa desde el 2019, y que su presidenta era la señora Celimar Collazo. Sin embargo, documentos entregados por Alpha One a la AAA detallan que fue el 26 de abril de 2020 cuando fue removido al Sr. Marrero de su posición como presidente y de cualquier función administrativa.

“En primer lugar, de la propia documentación presentada el 30 de abril de 2020 por Alpha One, surge que mediante reunión extraordinaria de la Junta de Directores de la corporación, celebrada el 26 de abril de 2020, quedó removido el Sr. Marrero Gerena de su posición de Presidente y de cualquier otra función administrativa. Además, ese mismo día es que se crea una nueva composición de la Junta, quedando la Sra. Collazo Larrión como Presidenta, Tesorera y Secretaria. En segundo lugar, en la propuesta presentada por Alpha One el 2 de octubre de 2019, al exponer la organización de su empresa, se presenta a Javier Marrero Gerena como Presidente de Alpha One y a la Sra. Collazo Larrión como Directora Administrativa. Véase pág. 174 de la propuesta de Alpha One. En vista de lo anterior, procede que se deje sin efecto la selección de Alpha One del presente RFP, por ser un proponente no responsive”, lee la decisión de la Autoridad.

Según ha trascendido en los medios de comunicación, Marrero estaría siendo investigado por las autoridades federales por un posible patrón de acoso sexual a jóvenes por las redes sociales.

La notificación de cancelación de contrato fue enviada a todas las empresas que compitieron por la propuesta. Estas son: St. James Security Services, Alpha One Security Services, Genesis Security Services y Protective Security Services.