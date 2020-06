Junta Universitaria de la UPR acepta el presupuesto presentado por el presidente Haddock

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, presentó una propuesta de presupuesto consolidado de $1,280 millones para el año fiscal 2021, que fue acogida por la mayoría de los miembros de la Junta Universitaria (JU).

La administración de la institución informó en una comunicación escrita que la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 se realizó basado en los ingresos estimados en el plan fiscal certificado del gobierno central, y los ingresos propios de la universidad.

Sin embargo, el presupuesto podría enmendarse una vez que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certifique el plan del sistema universitario, advirtieron.

Les recomendamos

Hacienda hará más pagos del incentivo de $1,200 esta semana Beneficiarios del PAN, del Seguro Social, contribuyentes entre otros ciudadanos podrían recibir el dinero

Propuesta de presupuesto

Asimismo, se detalló que propuesta de presupuesto no incluye aumentos en los costos de matrícula y cuotas para los estudiantes, incluyendo las escuelas laboratorio.

Además, establece una asignación de $144 millones como aportación patronal al Sistema de Retiro de la UPR, una partida que casi duplica el promedio anual aportado durante los últimos 10 años. Asimismo, se incluye una contribución al plan médico de aproximadamente $50 millones de dólares, así como un incremento de hasta 3% en la nómina actual de docentes, por unidad.

Este año, el presupuesto presentado incluye una partida de $56.6 millones para mejoras permanentes en todos los recintos y unidades. Esta cantidad forma parte de una asignación que, de ser aprobada por la JSF, incrementaría el Programa de Mejoras Permanentes a un total de $300 millones aproximadamente.

“La propuesta presupuestaria que hemos presentado para el próximo año fiscal refleja la realidad de la Universidad de Puerto Rico. No obstante, continuamos trabajando incansablemente para generar ingresos nuevos y ahorros, mientras optimizamos nuestros procesos para lograr mayores eficiencias operacionales. Logramos presentar un presupuesto que considera las necesidades de los estudiantes ante el impacto del COVID-19, por lo que no se incluyen aumentos de matrícula. Además, se equipara el costo del crédito de los estudiantes internacionales y no residentes en Puerto Rico con el de los alumnos locales”, destacó Haddock.

Les recomendamos