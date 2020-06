Toma fuerza el boicot a La Comay

La ola indignación tras las expresiones del titiritero Kobbo Santarrosa contra la licenciada Ana Irma Rivera Lassen ha impulsado lo que parece ser un nuevo boicot contra su programa “La Comay”. La convocatoria surgió a través de las redes sociales en horas de la noche de ayer, sábado, a través de una petición en la plataforma de Change.org para exigir la cancelación definitiva del programa televisivo. En poco tiempo, dicha petición ya superó su meta inicial tras conseguir 10 mil firmas, y al momento ya va por más de 16,000 en busca de alcanzar la nueva marca de 25,000 firmas.

Mientras tanto, los mensajes de repudio contra el personaje de la muñeca se han multiplicado en las redes sociales y los hashtags #BoicotALaComay y #BoicotAKobbo alcanzaron a convertirse en tendencia a nivel local.

Además, entre ayer y hoy, varias figuras públicas e infuyentes de la política y el entretenimiento se han unido a la causa, exigiendo la salida de Santarrosa de la televisión puertorriqueña, por entender que las recientes expresiones de burla contra la líder del Movimiento Victoria Ciudadana fueron un ataque de índole racista.

Incluso, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, compartió desde su cuenta oficial la petición “No a La Comay. Basta ya!” en una muestra de apoyo al boicot.

Fcc: No a la Comay basta ya! – Sign the Petition! https://t.co/pXC0HMLfHE via @Change

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) June 14, 2020