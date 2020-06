Radican proyecto de ley en contra de la contaminación acústica en La Parguera

El representante del Partido Nuevo Progresista, Joel Franqui Aquiles, presentó el Proyecto de la Cámara de Representantes C.2538 que busca resolver la contaminación acústica en los cayos, áreas de baño y Playita Rosada en La Parguera, Lajas.

El proyecto cameral, en caso de aprobarse, permitiría que el municipio de Lajas trace "zonas de tranquilidad" en La Parguera. Igualmente, regularía la jurisdicción de los tribunales y se proveería una fórmula de distribución de los fondos que se recauden por medio de unas multas . Los fondos se distribuirán entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y el Municipio de Lajas.

“La medida busca resolver la problemática de la contaminación de ruido en los cayos, áreas de baño de playa y Playita Rosada. Los ruidos desproporcionados han afectado la calidad de vida de los residentes y el disfrute de los espacios naturales por parte de los visitantes”, indica la pieza legislativa.

El proyecto de ley se presentó el pasado 4 de junio y se refirió a la Comisión de Agricultura, así como a la DRNA.

A raíz de sus importantes recursos costeros, La Parguera se encuentra designada como una “reserva natural”. Esto permite que se mantenga "sustancialmente" en su condición actual o se pueda restaurar a su condición natural previa, en la medida de lo posible.

La medida se basa en dos estudios llevados a cabo entre 2018 y 2019 los cuales arrojaron, por un lado, que el nivel de sonido ha alcanzado niveles tan altos que son intolerables; por el otro, que igual puede perjudicar la fauna de la zona –específicamente a las aves—. Los dos estudios fueron realizados por el Programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y por el Proceedings of the National Academy of Sciences (conocido como "PNAS").

“Espera que la discusión sobre la problemática del ruido en los cayos de La Parguera se eleve públicamente para que todos los que desean disfrutar de sus recursos y naturaleza puedan expresar sus opiniones y su sentir en tan sensitivo asunto”, concluyó el representante.