Trump habla ante cadetes en medio de tensión con militares

El presidente Donald Trump se aprestaba hoy, sábado, a hablar ante los graduados de la Academia Militar de Estados Unidos en medio de preguntas urgentes de la sociedad sobre el papel de los soldados en una sociedad civil.

Bajo ciertas medidas sanitarias debido la pandemia de coronavirus, Trump dará el discurso principal el sábado en la ceremonia de graduación de 1,100 cadetes luego de que el presidente hizo una amenaza polémica: usar tropas estadounidenses en territorio nacional para sofocar las protestas derivadas de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis.

President Trump: "Tomorrow America will celebrate a very important anniversary: The 245th birthday of the United States Army — Unrelated, going to be my birthday also. I don't know if that happened by accident. Did that happen by accident? Please?" pic.twitter.com/UdVgTe3Vds

— The Hill (@thehill) June 13, 2020