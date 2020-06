Convocan un nuevo boicot a La Comay

Una nueva ola de repudio contra el titiritero Kobbo Santarrosa se ha levantado en las redes sociales, tras expresiones que realizó en su programa “La Comay” sobre la licenciada Ana Irma Lassen. A través del personaje de la famosa muñeca, Santarrosa propició burlas despectivas y utilizó imágenes con connotaciones racistas para hacer referencia a Lassen, quien es también la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El video donde se observa el fragmento del programa en cuestión fue publicado a modo de denuncia por el activista Pedro Julio Serrano, quien tronó contra Santarrosa e hizo un llamado a realizar un nuevo boicot contra La Comay.

“¡YA BASTA! Este racismo, misoginia, homofobia y ODIO tiene que acabar. Ya en el pasado sacamos a Kobbo Santarrosa de la TV, nos toca sacarlo para SIEMPRE. #BoicotAKobbo‬. Hago un llamado para que Boicot a La Comay se active nuevamente. ”, escribió Serrano en sus redes sociales.

Por su parte, la dirigente del MVC reaccionó a la situación desde su cuenta de Twitter y agradeció el apoyo recibido, a la vez que adelantó que próximamente estará dando más declaraciones sobre el asunto.

Me enteré que por voz del personaje

de La Comay corre por las redes sociales un video donde me insulta y usa imágenes racistas. Agradezco el apoyo y cada una de las palabras de solidaridad que he recibido. Voy a expresarme sobre esto mañana a las 7:00 p.m. por mi página en FB.

— RiveraLassenSenadora (@RLSenadora) June 13, 2020