Nuevo ataque del gobierno de Trump a comunidad LGBTQ

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) publicó hoy un cambio de reglamento que intenta revertir las protecciones contra la discriminación en la atención médica, incluso para las personas LGBTQ según la Sección 1557 del Affordable Care Act (ACA), que prohíbe la discriminación sobre la base de sexo, denunció Lambda Legal, que impugnará la acción del gobierno de Donald Trump en los tribunales.

Según la organización que defiende los derechos civiles de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, y las personas con VIH en los Estados Unidos, la regla no cambia ni puede cambiar la ley, pero causa confusión e invita a los trabajadores de la salud, médicos, hospitales y compañías de seguros de salud que reciben fondos federales a negarse a proporcionar o cubrir servicios de atención médica críticos para la salud y el bienestar de las personas LGBT y todos los que viven con el VIH, incluso durante la pandemia mundial de COVID-19.

"Sabemos que las personas LGBTQ experimentan discriminación a tasas desproporcionadamente más altas cuando buscan atención médica que, incluso antes de la pandemia de COVID-19, condujo a resultados de salud devastadores", dijo Sasha Buchert, abogada principal y codirectora del Proyecto de Derechos Transgénero de Lambda Legal.

Te recomendamos:

Cuarto aniversario de la tragedia de Pulse: momento de conmemorar a los que están y a los que no A cuatro años de la pérdida, la importancia de mantener en pie la lucha por la equidad y el cero discrimen continúa viva

“La administración Trump ha consagrado su interpretación discriminatoria en el libro de reglas del HHS, pero eso no cambia, y no puede, cambiar la ley. Sin embargo, esto es suficiente para causar confusión y perjudicar a nuestras comunidades, especialmente a las personas transgénero y de color que ya enfrentan tasas elevadas de discriminación en los entornos de atención médica. Este cambio de reglas no tiene otro propósito que atacar y discriminar a las personas LGBTQ. La crueldad es el punto", añadió.

La Sección 1557 de la ACA fue creada para proteger a las personas LGBTQ y otras poblaciones vulnerables, que a menudo son rechazadas por los proveedores de atención médica y que hace que muchos ni siquiera busquen atención médica cuando la necesitan. Y tribunal tras tribunal ha afirmado que la ley, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, protege a los pacientes LGBTQ.

"La regla de hoy es una política de salud pública trágicamente fallida y simplemente ilegal", dijo Omar González-Pagán, abogado principal y estratega de atención médica. "Desafiaremos la regla porque en un momento en que todo el mundo está luchando contra una pandemia peligrosa, que en los Estados Unidos ha infectado a más de 2,000,000 de personas y ha matado a más de 116,000, es crítico que todos tengan acceso inmediato a la potencial cuidado de la salud que les salva la vida que necesitan. Las personas LGBTQ necesitan saber que continúan teniendo derechos y Lambda Legal se defenderá. Si experimenta discriminación al buscar atención médica debido a su orientación sexual, identidad de género o estado de VIH, debe comunicarse con nosotros de inmediato".