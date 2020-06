Mayagüez Mall anuncia nuevo horario

Ante el anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, sobre la nueva orden ejecutiva, la cual entra en efecto el próximo martes, 15 de junio, el Mayagüez Mall anuncia el retorno de su horario regular.

El centro comercial indicó en una comunicación escrita que a partir del martes Mayagüez Mall abrirá sus puertas de lunes a miércoles de 9:00 AM a 7:00 PM, jueves a sábados de 9:00 AM a 9:00 PM y los domingos de 11:00 AM a 7:00PM.

Desde la apertura el pasado 1 de junio Mayagüez Mall ya cuenta con sobre 90 por ciento de sus establecimientos abiertos, precisaron.

Asimismo, la empresa recalcó que las medidas de seguridad continúan en efecto. Toda persona que desee acceso el centro comercial debe tener su mascarilla en todo momento.

Además, a su llegada al mall se le tomará la temperatura, continúan las estaciones de sanitización y el distanciamiento social.

“Agradecemos a todos los clientes que nos han visitado desde nuestra apertura el pasado 1 de junio. Gracias a ustedes y nuestros empleados estamos trabajando de una forma ordenada y siguiendo las normas establecidas para la salubridad de todos. Este nuevo horario nos permite, poder ofrecerles una mayor oportunidad de realizar sus compras en un espacio seguro y fomentar el desarrollo de nuestra economía”, expresó Eduardo Villamil, Vicepresidente de Empresas Villamil, propietarios del centro comercial.

Tercera fase de reapertura

Ayer la gobernadora Wanda Vázquez anunció una nueva orden ejecutiva en la que abre por completo el comercio y amplía el horario del toque de queda de 7:00 p.m. ahora iniciará a las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Cines, balnearios, bares, entre otros establecimientos podrán abrir. Además, quitó el cierre de comercios los domingos.

La primera ejecutiva advirtió que si no se cumplen con las medidas de distanciamiento físico y el uso de mascarilla volverá a cerrar los establecimientos, esto en medio de la emergencia que ha causado el coronavirus en Puerto Rico.

