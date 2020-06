Hacienda verificará los casos de quienes recibieron menos de $500 por dependientes

El secretario del Departamento de hacienda, Francisco Parés, explicó que la agencia llevará a cabo un proceso de verificación con aquellos ciudadanos que recibieron una menor cantidad por sus dependientes en el caso de los desembolsos de los incentivos de la Ley CARES.

En su cuenta de Twitter, el funcionario lo explicó a una ciudadana que tiene una reclamación pendiente del dinero por dependientes.

De acuerdo con la Ley Cares, el incentivo es de $1,200 para individuos con un ingreso anual menor de $75,000, y $2,400 para matrimonios cuyo ingreso no exceda los $150,000 al año. Asimismo, se otorgan $500 por cada menor de 17 años dependiente.

"SURI me dijo que [email protected] se estará encargando de los reclamos por los 500 de los dependientes. Ya le he escrito como 5 veces y redes no responde. Adjunto evidencia de SURI", publico la ciudadana, quien etiquetó al titular de Hacienda.

Este le informó del proceso que llevarán a cabo en esos casos. "Vamos a presentar un proceso de reclamación para esas personas que entienden debieron recibir una mayor cantidad a la que recibieron. El Plan dispone un protocolo para estos casos. Protocolos similares al IRS", afirmó Parés.

A continuación, les detallamos los requisitos para recibir los $500 por menor dependiente según el IRS:

El niño es el hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, nieto, sobrina o sobrino).

Si el menor tenía menos de 17 años al final del año contributivo y es más joven que la persona elegible para el Pago o tiene una discapacidad permanente o total.

Fue reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de 2018 o 2019.

Es ciudadano estadounidense, ciudadano estadounidense o extranjero residente estadounidense.

El menor debe haber vivido con la persona elegible para el pago durante más de la mitad del año fiscal.

El niño no debe proporcionar más de la mitad de la manutención propia para el año fiscal.

Tiene un Número de Seguro Social válido o un Número de Identificación del Contribuyente de Adopción.

Ayer los ciudadanos de la Fase 3 del plan de distribución de los $1,200 comenzaron a recibir el dinero. Esta fase incluye a los no radicantes de planillas, como beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), beneficiarios del Seguro Social, veteranos, y universitarios que no son reclamados como dependientes.

De acuerdo con la gobernadora Wanda Vázquez, este primer envío de dinero de la Fase 3 fue a 327,660 personas, por un monto total de más de $400 millones.

“Una vez sometida la solicitud, el Departamento valida la información con la Administración del Seguro Social y el Servicio de Rentas Internas Federal, según lo requiere la Ley CARES. Este proceso, al igual que en las dos primeras fases del proyecto, es uno sencillo y exhorto a las personas que no han completado su solicitud a acceder a www.pagodeimpactoeconomico.com, para que reciban este estímulo”, dijo.

Parés Alicea recalcó que tanto el proceso para los individuos ingresar su información de cuenta bancaria como el desembolso de los Pagos bajo la Ley CARES, continuará ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre de 2020.

