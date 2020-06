Aseguran que almuerzos para niños terminan en la basura o los reparten para "salir del paso"

La presidenta de la Unión de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala alegó el viernes que los alimentos que se están preparando en los comedores escolares ante la emergencia del COVID-19 se están desechando para “salir del paso”.

“Yo creo que los menos que comen son de los de 18 años; comen los mayorcitos y comen otros. Lo triste es que la tengan que botar (la comida). Lo triste es que tu pidas 1,000 o 2,000 raciones y que 100 o 200 de esas raciones terminen en la basura o que terminen comiéndosela los perros o los gatos u otras personas que no son. Si se hace buen uso de todos los recursos que uno tiene, sea el de alimentos o el que sea, está todo bien. No se pierde nada”, dijo Ayala en entrevista radial (WKAQ).

“¿Que en Puerto Rico hay necesidad y hay hambre?, eso no se puede ocultar porque eso es una realidad. Pero, ¿están llegando a donde tienen que llegar esas ayudas? Los alcaldes saben que no estoy mintiendo porque yo he visto con mis propios ojos personas que no son estudiantes y he visto, porque tengo coordinadores en la calle, que meten 100 raciones en un negocio para que la gente vayan a buscarlas y se las dan de 20 en 20 y así para salir del paso”, agregó.

Indicó que los empleados de comedores escolares son “fieles testigos de lo que está pasando con los alimentos que se están confeccionando en los comedores escolares”. Advirtió que si el gobierno federal hace un señalamiento por mal uso de los fondos porque los alimentos se está distribuyendo a personas que no son niños menores de 18 años, “entonces van a echarle la culpa al Departamento de Educación y tienen que devolver el dinero”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández reaccionó ante la orden judicial para que abra todos los comedores escolares, o sería encarcelado.

“El Departamento de Educación ha ido cumpliendo la sentencia del tribunal y nosotros desde la sentencia hemos abierto 39 comedores adicionales. Al día de hoy tenemos 144 comedores del Departamento, tenemos 331 comedores independientes, para un total de 475. En el día de ayer se pudieron producir 103,937 almuerzos para las comunidades en Puerto Rico”, dijo Hernández en entrevista radial (NotiUno).

“Antes que bajara esta resolución del juez, ya yo había anunciado la reapertura de todos los comedores y todas las escuelas que van a estar funcionando como refugio. Son aproximadamente sobre 200 escuelas. Este personal ya inició a tomarse las pruebas de COVID-19. Una vez tengamos los resultados, entonces comenzamos con la limpieza y la distribución de los alimentos”, agregó al adelantar que en las próximas semanas reabrirán el resto de los comedores hasta lograr los 780 de la totalidad de comedores escolares.

Sobre el desecho de alimentos, el funcionario alegó que “lamentablemente hemos visto algunas fotografías de alimentos que han sido desechados luego de entregados a algunos ciudadanos; así que muy respetuosamente le solicitamos que el esfuerzo que están haciendo los líderes comunitarios, municipios y empleados del DE, sea atesorado y no tengamos desperdicio de alimentos”.