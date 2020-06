Llegó la hora de digitalizarnos “rush”

Durante un par de décadas, los profesionales de mercadeo y ventas, vivíamos en un mundo predecible, manejable y binario. Gozábamos de una coexistencia pacífica entre el mundo presencial y el mundo digital. Estimábamos que el dominio digital se materializaría completamente, cercano al año 2033, fecha para la cual anticipábamos, que el dominio económico y poder decisional de los “babby boomers” y la primera mitad de la generación X, ya no sería tan determinante en el quesear económico mundial.

Pero de la noche a la mañana algo sucedió y el juego cambió. Como cuando se opera un interruptor para prender o apagar la luz; la economía se detuvo para la mayoría de los sectores y los ciudadanos fueron confinados a sus hogares. Este disloque instantáneo, en el uso y costumbre de las actividades presenciales, nos forzó a buscar salidas digitales para todo lo que no podíamos hacer de manera presencial. Las salas de cine se sustituyeron por “Netflix” o “Hulu” y las salidas a los restaurantes por los “deliveries”. Experimentamos de primera mano, la importancia de la tecnología y su impacto. También vimos cuan débil estaban la mayoría de las empresas en su utilización y monetización.

Hoy las empresas que están en un proceso de “start up “. Estas necesitarán generar clientes nuevos, retener sus clientes habituales y asegurarse de que la repetición de compra sea continua; si quieren regresar al nivel en que estaban. Para lograrlo tenemos que optimizar las estrategias digitales de mercadeo, el manejo de efectivo de las redes sociales y fortalecer o crear plataformas de comercio electrónico. Esta será una tarea determinante para la permanencia de las empresas en este nuevo orden mundial.Ya esta digitalización no puede ser delegada a un familiar que “conoce de eso” o “a alguien que me dijo que me lo podía manejar”.

Hoy conocemos la importancia vital del ecosistema digital. Las empresas que quieran tener una ventaja competitiva, tendrán que incorporar profesionales serios y capacitados. Simultáneamente necesitarán contratar suplidores que puedan desarrollarles estrategias pensadas, que puedan ser implantadas y medidas hasta que los resultados esperados se logren.