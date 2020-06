Asociación de Maestros logra que DE deje sin efecto descuentos a maestros a punto de retirarse

La presidenta de la Asociación de Maestros, Elba Aponte Santos, confirmó que gracias a la demanda radicada por la AMPR contra el Departamento de Educación (DE), a raíz de los descuentos realizados a la licencia de vacaciones de maestros que estaban comprando tiempo para retirarse, se logró que los descuentos quedaran sin efecto y los maestros que así lo solicitaron podrán comprar tiempo.

“Estamos bien contentos con el resultado de esta demanda y el acuerdo alcanzado, porque nuevamente le hacemos justicia al magisterio. El Departamento de Educación dejó sin efecto cualquier descuento automático realizado a la licencia de vacaciones de los maestros que solicitaron compra de tiempo para acogerse a los beneficios de retiro. También se dejó sin efecto la fecha del 5 de junio de 2020 que era la fecha límite para informar si se acogerían o no a los beneficios de retiro aquellos maestros que solicitaron la utilización de sus balances de días acumulados a la licencia de vacaciones para la compra de tiempo para retiro (Ley 26-2017)”, explicó Aponte Santos.

Aponte Santos resaltó que “los maestros que se encuentran en este grupo, a quienes el Departamento de Educación ya les dejó sin efecto el descuento, tendrán hasta este próximo lunes 15 de junio de 2020 hasta las 8:00 am para notificar al Departamento de Educación a través del portal del empleado, si se acogerán a los beneficios de retiro. De no recibirse notificación dentro de este término se entenderá que el maestro no se acogerá a los beneficios de retiro y continuará trabajando”.

La también educadora expuso los pasos que se supone el Departamento de Educación ha estado llevando a cabo referente a este asunto.

“El Departamento informó que ya envió una notificación automática por el portal dejándole saber al maestro que solicitó compra de tiempo que su solicitud ha sido reevaluada y que puede autorizar la compra de tiempo con la totalidad del balance acumulado en su licencia de vacaciones en o antes de la fecha antes indicada. Además, notificará la decisión de la solicitud de compra de tiempo a aquellos maestros a quienes no les haya notificado la misma aún”, dijo Aponte Santos.

Aponte Santos indicó que “los maestros que hayan solicitado compra de tiempo y emitido su decisión de retirarse o no en o antes del 5 de junio, podrán reevaluar dicha decisión y notificar nuevamente si se acogen a retiro o no, una vez reciban la reevaluación”.