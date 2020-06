Designado secretario del Trabajo defiende su papel en caso de la niña Alma Yadira

El recién designado secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, se distanció el miércoles del caso que trabajó cuando fue procurador de Menores en el Departamento de Justicia, liderado por la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, en el que se procesó una menor por “bullying” y resultó que la niña era víctima de racismo en la escuela.

“En ese caso en particular, para que tengan una idea, cuando yo entro como secretario auxiliar de Menores en ese momento ya ese caso estaba radicado. Ese caso no lo trabajé yo”, dijo Rivera Santiago a preguntas de la prensa.

“Lo trabajó unos procuradores en la región de Carolina. Yo solamente soy el supervisor a nivel de oficina central, arriba. Pero ese fue un caso que fue trabajado por otros procuradores”, añadió.

Cuestionado ante sus expresiones en torno a que ese distanciamiento que expresa no lo releva de responsabilidades, Rivera Santiago contestó: “Yo no estoy diciendo que me relevo de responsabilidades. Yo lo que estoy diciendo es que habían unos procuradores que estaban trabajando el caso, ya estaban previamente radicados. Ese caso, ciertamente, fue lamentable para todas las partes”.

“Aquí había unas niñas, tres menores, la menor imputada y las menores perjudicadas. Todas de 11 y 12 años, negras y pobres, verdad, que es lo que ha salido públicamente, pero habían perjudicadas. Para mí es lamentable porque, al pasar el proceso, tanto de perjudicada como imputada en un tribunal, eso nadie lo quiere”, dijo el nominado.

A Rivera Santiago se le increpó ante el asunto de que a esa menor se le victimizó en el proceso.

“Yo creo que victimizaron a todos los menores. Fui jefe de menores en esa parte del proceso, fueron unos asuntos legales, se procesó”, dijo Rivera Santiago, quien al momento de ser designado para dirigir el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se desempeñaba como asesor de Vázquez Garced en temas laborales.

Rivera Santiago fue secretario auxiliar de Menores y Familia cuando el Departamento de Justicia, era dirigido por Vázquez Garced quien insistió en el caso contra la estudiante de Educación Especial, Alma Yadira Cruz Cruz, sometida a un procesamiento criminal por un caso de agresión.

El procesamiento criminal contra la menor, de raza negra, comenzó en 2016 y terminó en 2018 cuando el gobierno retiró los cargos. Ese caso generó discusión pública sobre el acoso escolar y el discrimen.