Departamento del Trabajo hará más depósitos directos y menos envíos de cheques

El designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, indicó que evitarán el envío de cheques a los beneficiarios de desempleo y utilizarán un proceso de depósito directo como ha hecho el Departamento de Hacienda.

Hoy el secretario admitió el error en las direcciones de los solicitantes del desempleo, que impidió que recibieran los cheques de ese beneficio.

"Con el depósito directo evitamos el costo de estar haciendo cheques, enviarlo por correo, que no le llegue. Le llega el depósito directo a ese trabajador y es mucho más rápido, no tiene que ir al banco, no tiene que cambiar el cheque", expuso el funcionario en entrevista con Metro.

Les recomendamos

Esta semana Hacienda iniciará el desembolso de los $1,200 para los beneficiarios del PAN El secretario Francisco Parés indicó que el proceso conllevaba una verificación de la información de los ciudadanos con el IRS

Las expresiones se dan luego de que un cartero advirtiera del error en un video difundido en redes sociales.

"Te piden tu dirección residencial, es la primera que se pide en la aplicación. Después que te piden esa dirección, te dicen cuál es tu dirección postal. Si tu le dices a esa persona, que me imagino que tiene el conocimiento de lo que está haciendo, que tu dirección postal es la misma, 'la misma', tú no vas a escribir esto que está escrito en este cheque", alertó el cartero mientras mostraba una pila de cheques sin entregar por tener la dirección incorrecta.

Metro cuestionó al funcionario sobre la cantidad de cheques que no llegaron a las manos de los ciudadanos, pero no pudo precisarla.

"No tengo el número pero para mí con que haya un error, para mí es inacaptable. Pueden haber uno, dos mil, cien, diez, veinte, el número que sea, que haya un solo caso para mí es inaceptable. Porque tengo que decirlo, es un error interno de nosotros como departamento, independientemente de que sea una compañía que lo trabaja, quien sea.

Les recomendamos