Denuncian intento de ceder terrenos en San Juan para un campo de tiro privado

El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a la alcaldía de San Juan, Adrián González Costa, censuró una propuesta ordenanza municipal que cedería, sin proceso de subasta, poco más de 17 cuerdas a una compañía privada para que construya y opere un polígono de tiro.

De acuerdo con una copia de la medida, de ser aprobada la ordenanza la compañía Seamaster Incorporated deberá construir el polígono a un costo no menor de $375,000. La propuesta, que la legislatura municipal de San Juan evalúa en sesión extraordinaria, estipula que además de permitirse el uso comercial del campo de tiro para personas con licencia, la Policía municipal podrá acceder a las instalaciones para prácticas y adiestramientos libre de costo.

González Costa criticó que, más allá de obviar el proceso de subasta, la ordenanza dispondría un canon de arrendamiento muy bajo para que Seamaster ocupe el terreno, que ubica en los predios del antiguo vertedero municipal.

La redacción del lenguaje contenido en la quinta sección del proyecto de ordenanza, para estipular los pagos de la compañía privada, no es claro.

“Se autoriza el canon de mil dólares ($1,000.00) mensuales por concepto de arrendamiento del predio al que se hace referencia en esta Ordenanza, más el valor añadido por el uso libre de costo y sin sujeción, de las instalaciones por parte del Municipio, según establecido en las secciones que anteceden de esta Ordenanza, lo que se estima en una suma no (sic) de mil doscientos dólares ($1,200.00) mensuales, para un total de dos mil doscientos ($2,200.00) dólares doscientos (sic) mensuales”, lee esa sección de la medida.

Según la interpretación de González Costa, el pago de mensual de Seamaster sería de apenas $1,000 mensuales.

“Eso el alquiler de una casa para una familia de cinco. ¿Cómo van a poner a $1,000 un espacio que se va a explotar comercialmente?”, cuestionó González Costa.

El alquiler, según la propuesta ordenanza, sería a un término de 15 años, aunque pudiera extenderse al cabo de ese periodo.

“La ley no permite arrendamientos o ventas de inmuebles sin requisito de subasta. Para obviar un requisito de subasta se tiene que presentar como requisito que el interés público haga necesario obviarlo. Que esos terrenos no se estén usando y venga alguien y proponga poner un club de tiro no (amerita obviar la subasta)”, opinó González Costa, al añadir que, si hay un interés apremiante por que la Policía municipal tenga un espacio para adiestrarse, el propio ayuntamiento debería operar el polígono.

Como justificación para dar paso a la ordenanza, la pieza señala que los agentes de la Policía municipal han tenido que adiestrarse y practicar en instalaciones de la Policía estatal.

González Costa sostuvo que no es la primera ocasión que la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto opta por ceder en arrendamiento terrenos de alto valor monetario a un bajo costo. Mencionó, por ejemplo, el espacio donde ubica el complejo deportivo y de entretenimiento Eco’s Sports Park, aledaño al parque Luis Muñoz Marín, en Hato Rey.

“Son tres cuerdas arrendadas por 25 años a $2,000 mensuales e ir allí a jugar ‘soccer’ cuesta $90 por una hora. Es una mala práctica que las administraciones de gobiernos dispongan de propiedades públicas para poner a propietarios privados a que las exploten”, expresó el candidato pipiolo.

