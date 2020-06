Lúgaro se defiende de demanda por discrimen contra su madre

La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, se defendió hoy nuevamente de las alegaciones que trascendieron de discriminación por una demanda hacia su madre, América Aponte.

“Estoy para hablarles como mujer, como madre, como candidata al Movimiento Victoria Ciudadana y para rendirles cuentas”, aseguró Lúgaro en una transmisión en vivo por Facebook Live.

Apuntó que analistas políticos han hablado hoy sobre el caso de discriminación porque piensan que “si descarrilan este movimiento nos lanzan a escoger de nuevo entre el rojo y el azul”.

En la demanda, según trascendió públicamente, se alega que la empresa América Aponte & Asociados, de la cual Lúgaro fue parte, discriminó contra una empleada, identificada como Virginia Hernández, por ser dominicana siendo un discrimen por razón de origen. Hernández era directora de finanzas de la empresa America Aponte & Asociados.

El Tribunal asignó miles de dólares en compensación para Hernández y su esposo.

Lúgaro, en la transmisión, reiteró que ella no fue demandada, ya que los únicos demandados fueron sus padres y la empresa, y fue al amparo de la Ley 2 que expone que el demandado debe responder en 10 días o de lo contrario concede la querella. La empresa sometió una prórroga pero al no juramentarla se concedió el remedio solicitado.

“Cuando se hace esta demanda yo no estaba en la empresa”, sentenció.

En su mensaje, Lúgaro hizo un recuento de su candidatura en las elecciones de 2016 donde recogió 45 mil endosos como candidata independiente y en las elecciones se convirtió en la tercera fuerza política.

“Virginia comenzó en esa empresa y viendo el trabajo que hacía, decidí hablar con su jefe y como dicen por ahí, robármela”, expresó la candidata.

Aseguró que fue escalando posiciones y recibiendo más educación por lo que llegó a ocupar el tercer cargo más importante de la empresa.

“No voy a hablar mal de Virginia, ella fue mi mano derecha como empleada de la empresa”, manifestó.

Acusó a la empresa SBS y a Sixto George, de sacarla del programa que tuvo en Mega TV por supuestamente hablar en contra del gobierno. Además señaló al programa de La Comay por tener una campaña en su contra.

“Cuando yo me fui de la Mega, estas personas no me pagaron lo que me debían porque ellos querían que firmara un contrato de confidencialidad para que yo no dijera lo que hoy les estoy diciendo”, planteó.

Sostuvo que presuntamente SBS le indicó que debían sacarla del programa porque el gobierno de Ricardo Rosselló les amenazó con no pagarle los créditos contributivos.