AEE defiende contratos cuestionados por presidente de la Utier

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) refutó los cuestionamientos levantados por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, con relación a los contratos que ha otorgado a la empresa All Contractors & Services (ACS), incluyendo uno por $908,000 como parte de las reparaciones de las unidades de la generatriz Costa Sur que se afectaron con los terremotos de inicios de año.

El subdirector ejecutivo de la corporación pública, Jaime López, sostuvo que la adjudicación del acuerdo a ACS fue producto de un proceso competitivo en el que la oferta de la empresa superó la de otros tres licitadores.

“En esa solicitud de propuestas respondieron cuatro compañías. De las cuatro compañías, la más costoeficiente fue All Contractors. Para darte un ejemplo, hubo una compañía que sometió una propuesta de $1,250,000, hubo otra que fueron más de $2.3 millones. La evaluación que se hace no solo es de precio, sino también de experiencia y capacidad financiera. En el caso de All Contractors, ellos demostraron que su personal tenía una experiencia vasta en reparación de tanques de acero, construcción y reparación de tuberías de acero para agua y combustible, que eran los pasos críticos del trabajo que se estaba solicitando”, mencionó López sobre las labores que son necesarias para que las dos unidades de Costa Sur entren en operaciones entre agosto y finales de este año.

Importante.

Hay una compañía llamada All Contractors & Services que según su página es una constructora. Ahora se está diversificando. Contrato en servicios Gas Natural por $908 mil y hasta vende computadora a la AEE. Otro Apex? Más contratos de José Ortiz? @wandavazquezg 🤔 pic.twitter.com/ye2eF4HhNE — Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) June 6, 2020

El contrato para esas reparaciones que se le adjudicó a ACS es el más cuantioso de los cuatro que la AEE la ha otorgado a esta empresa desde el 22 de abril para distintas tareas. Según el registro de contratos del Contralor, dos de esos acuerdos, por una suma combinada de $225,975, son para el alquiler de oficinas temporeras, mientras un tercero, por $328,215, es para atender “instalaciones eléctricas”.

López, asimismo, defendió la compra que la AEE hizo a ACS de unas computadoras a inicios de abril, al sostener que la empresa forma parte del registro de proveedores de la corporación pública, una lista que, explicó, asciende a cerca de 1,200 compañías.

“Cuando se va a comprar material codificado, que son los equipos y materiales que se usan día a día, el equipo de compras va al registro de proveedores, y solicita propuestas de aquellos proveedores que pueden proveer ese material. En el caso de All Contractors, ellos han comprado para la autoridad materiales como unas computadoras, que fueron una compra de cuando se fue todo el mundo remoto, en marzo, y la autoridad tuvo que comprar a manera de emergencia ciertos equipos para que sus empleados pudieran continuar trabajando desde sus casas”, dijo López, aunque no pudo precisar si era la primera ocasión que esta empresa suplía este tipo de dispositivos electrónicos.

Resumen

Contratos relacionado a gas natural, venta de computadora, termómetro, piezas de helicópteros, repara y vende piezas y lícita generadores para la AEE, vendió cerca de 70 asperjadores Ryobi a la AEE! La verdad se ha diversificado BIEN!

Son el Apex de JO y la AEE?.🤦‍♂️ https://t.co/9yCOf9wcsJ — Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) June 7, 2020

“No me extrañaría que hayan provisto anteriormente, porque si se la vendieron a la autoridad es porque estaban registrados en el registro de proveedores como una de las compañías que se les puede comprar este tipo de equipo”, agregó el ejecutivo.

ACS, de acuerdo con el registro de corporaciones, es presidida por Neil Borrero Vélez, quien en marzo de 2018 donó $2,500 al entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, según el portal del contralor electoral.