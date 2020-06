Policía recomienda bloquear llamadas internacionales fraudulentas

El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, solicitó a la ciudadanía a permanecer alertas ante un esquema de llamadas fraudulentas que se ha reportado en Puerto Rico durante los pasados días.

“Por mucho tiempo, los ciudadanos han recibido este tipo de llamadas fraudulentas que buscan obtener dinero a cambio de la seguridad de algún familiar que alegadamente ha sido secuestrado. Sin embargo, en los pasados días muchas personas han denunciado a través de las plataformas sociales y medios noticiosos que han recibido llamadas de números procedentes de países como Latvia, Letonia o Rusia. Nuestra recomendación es que no conteste la llamada y bloquee el número en su dispositivo móvil”, manifestó.

Por su parte, el teniente Luis F. Maldonado Miranda, jefe de la División de Crímenes Cibernéticos detalló los pasos a seguir en caso de recibir una llamada internacional de origen fraudulento.

“En este tipo de esquema, en el que un ciudadano recibe una llamada internacional donde el timbre suena una o dos veces y cuelgan, provoca que la persona realice una llamada de vuelta cuyo cargo monetario se reflejará en su próxima factura de la compañía de teléfonos o celular. Nuestra recomendación, además de no contestar, es no llamar de vuelta, bloquear el número y en caso de que conteste, colgar de inmediato. Aquellas personas que no tienen la necesidad de hacer o recibir llamadas internacionales, pueden solicitar a la compañía celular que restrinja este tipo de llamadas de sus dispositivos”, mencionó el teniente Maldonado Miranda.

Por esto no se deben contestar supuestas llamadas internacionales fraudulentas Personas han recibido llamadas provenientes de números internacionales con códigos de área como: 375, 371, 563, 255 y 381

En cuanto a las llamadas de presuntos secuestradores amenazando con hacer daño a un familiar. Escalera Rivera explicó que en las mismas se escucha una persona llorando o solicitando ayuda, haciéndose pasar por el familiar afectado. Este esquema consiste en manipulación para obtener algo a cambio. En estos casos, los delincuentes apelan a los sentimientos para, a través del miedo y la preocupación que despiertan en la víctima, entreguen dinero por el supuesto rescate. En ocasiones, estas llamadas giran en torno a que el familiar afectado se mantiene retenido por ver o hacer algo contra algún miembro de una organización criminal. Otra variante de este esquema consiste en llamar para notificar que la persona tiene el crédito afectado, que ha ganado un auto o algún otro premio, para que ofrezca información personal. Estos casos pueden reportarse al cuartel más cercano y/o a la División de Crímenes Cibernéticos al (787) 793-1234 ext. 2488.

“En la Policía contamos con personal capacitado y adiestrado para manejar estos esquemas fraudulentos a través de llamadas telefónicas. Algunos de estos esquemas son atendidos por personal de la División de Crímenes Cibernéticos, donde los agentes están preparados e instruidos para orientar y ayudar a prevenir estos fraudes. En estos casos, se exhorta a anotar el número del que fue llamado y realizar una querella. Sin embargo, en lo que respecta al fraude de llamadas internacionales, la Policía de Puerto Rico no tiene jurisdicción sobre estos casos”, explicó el jefe de la Policía.

De otra parte, la presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres López sostuvo que “es importante que de recibir un cargo en su factura de celular, el consumidor se comunique directamente con su proveedor de servicio. También, puede realizar una querella ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) accediendo a https://consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-us o llamando al 1-888-225-5322”.

Por último, el comisionado resaltó la importancia de ser conscientes a la hora de compartir información personal y a no ofrecer detalles como número de seguro social, dirección, información bancaria o cualquier otro dato sensitivo a ninguna persona por teléfono, si no le consta la procedencia de la llamada.