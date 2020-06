Por esto no se deben contestar supuestas llamadas internacionales fraudulentas

La comisionada del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NTPR), Sandra Torres explicó el lunes las razones por las que los consumidores no deben contestar llamadas provenientes de países como Latvia, Letonia y Rusia, pues se trata de un esquema fraudulento.

“Cuando estas personas hacen este tipo de llamadas, el ‘one ring tone’ como le llaman, aquí a nivel local la Unidad Delitos Cibernéticos de la Policía está exhortando a las personas a que llamen para querellarse y ellos están en un proceso investigativo”, dijo Torres en entrevista radial (NotiUno).

“Cuando un consumidor reciba un tipo de llamada como esta, nuestra exhortación primero es que no contesten, porque así es el esquema precisamente. Suena el teléfono de lugares que se conocen como el ‘caller ID spoofing’ que no es otra cosa que suplantar identidad. Eso es puramente programación. Son números que se reflejan ahí. No necesariamente de ese número es que te están llamando”, añadió.

Durante el fin de semana se reportó en la isla una gran cantidad de personas que recibieron llamadas provenientes de números internacionales con códigos de área como: 375, 371, 563, 255 y 381. Indicó que en Estados Unidos también se han reportado millones de estos casos.

Torres explicó que “una vez tu contestas o si te insisten en la llamada y vuelves a discar, ahí es que empieza el esquema y te mantienen en línea mientras están realizando llamadas internacionales que obviamente se van a reflejar en tu factura”.

Asimismo, la funcionaria exhortó a los consumidores a no tener imágenes de tarjetas de crédito, ni información sensitiva en los celulares, pues también pueden ser objeto del esquema de fraude.

“Pueden acceder (la información del celular). Es programación. A mayor cantidad de tiempo que te mantengan ahí (en la llamada) diciéndote o hablándote de alguna oferta, esos minutos ellos los están utilizando para hacer llamadas internacionales y para que tengan una idea, el costo de estas llamadas puede ser de 3 a 7 dólares el minuto. Por eso es que la factura va a ser bastante alta”, alertó la funcionaria.

Quien tenga que hacer una querella por estas llamadas, puede comunicarse a la Policía al 787-343-2020 o al (787) 793-1234. También pueden presentar una querella ante la FCC en https://consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-us o llamando al 1-888-225-5322.

“No contesten ese tipo de llamadas es nuestra exhortación al público. No importa que cada ‘x’ tiempo te suene el mismo número. Ese número no es un número real. Es un número suplantado. Se llama suplantar identidad, lo que se conoce como ‘caller ID spoofing’. No lo contesten y llamen y reportenlo a la Unidad de Delitos Cibernéticos. La FCC también está haciendo la misma exhortación”, insistió la comisionada del NTPR.

