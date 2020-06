Continúa la incertidumbre sobre confirmación de Elmer Román

La fecha en que la Cámara de Representantes considerará el nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado sigue en el aire, toda vez que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) no ha celebrado un caucus para discutir el asunto.

El portavoz de la mayoría cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, le indicó que cuando se lleve a cabo el caucus tendrá la oportunidad de presentar los hallazgos de la comisión especial que investiga el manejo gubernamental de los terremotos de enero al sur del país.

Por los pasados meses, Rodríguez Aguiló ha recalcado que se opondrá al nombramiento, toda vez que considera que Román, en su comparecencia ante la comisión, ocultó información y no asumió responsabilidad –como secretario de Estado en funciones– por las deficiencias en la respuesta oficial a la emergencia.

“El compromiso es que, tan pronto se cite el caucus, los que quieran expresarse lo puedan hacer. El presidente separó espacio para que yo pueda hacer una presentación sobre lo que hemos encontrado en la comisión especial”, dijo Rodríguez Aguiló, al aclarar que todavía no hay una fecha dispuesta para el caucus.

La Cámara se reúne en sesión esta tarde.

Metro supo, sin embargo, sostuvo que la nominación probablemente bajaría a votación en la sesión de hoy y que Román debe contar con los votos para ser confirmado.

Román, quien ya fue confirmado en el Senado el pasado 4 de mayo, necesita 26 votos en la Cámara baja para ocupar en propiedad la jefatura del Departamento de Estado. El PNP controla 34 de los 51 escaños.

“No sabría decirte”, respondió Rodríguez Aguiló cuando se le preguntó si, a pesar de sus reservas, el nominado cuenta con el apoyo suficiente dentro del PNP para conseguir la confirmación.

“En este momento no tengo razón para votar en contra. No hay nada que lo incapacite para ocupar la posición. Habrá caucus donde Gabriel (Rodríguez Aguiló) se supone que nos va a informar de algunos asuntos y si existe algún problema. Él tiene información que yo no tengo. Por eso es que el presidente nos ha dicho que va a haber un caucus y podremos verificar si la información es suficiente para emitir un voto en contra. Yo entiendo que (los miembros de la delegación penepé) están más o menos en la misma posición que yo. Esperando a la información que recibamos para tomar una decisión”, sostuvo, por su parte, el representante José “Quiquito” Meléndez.

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, puntualizó que los integrantes de la delegación tienen vía libre para votar según su “discreción” individual.

Sin embargo, el 24 de enero, antes de que Román compareciera ante la comisión especial, e incluso de que la gobernadora Wanda Vázquez sometiera oficialmente el nombramiento, la delegación de cameral del PPD, de 15 miembros, había aprobado una resolución para oponerse a la confirmación.

Hernández coincidió con Rodríguez Aguiló en que Román, cuando depuso el 30 de enero, le negó injustificadamente información a la Cámara de Representantes amparado en que el informe preliminar sobre un almacén de suministros en Ponce contenía elementos confidenciales. El informe fue divulgado en marzo, tras una demanda judicial presentada por organizaciones periodísticas.

“No había nada ahí que requiriera el privilegio de seguridad nacional”, enfatizó Hernández.

El representante independiente Manuel Natal, igualmente, confirmó que votará en contra del nominado.

“Me parece que su ejecutoria en la secretaría de Seguridad Pública no lo hacía merecedor de que fuera nombrado al puesto de secretario de Estado y sus ejecutorias como secretario de Estado, particularmente en los señalamientos que se hicieron en su responsabilidad con el tema de los suministros, lo descartan de poder ser confirmado en propiedad”, expresó Natal.

“Cuando se comienza el cuatrienio uno le da deferencia al poder ejecutivo. A estas alturas del cuatrienio hemos visto sus acciones como secretario de Estado, la forma en que se manejan las crisis en el gobierno y no vamos a darle el aval con nuestro voto”, dijo, en tanto, el legislador independentista Denis Márquez.

Si los 17 representantes de minoría se oponen a la confirmación, no más de ocho legisladores del PNP podrían votar en contra para que Román consiga quedarse con el cargo en propiedad.

Retraso en informe

Rodríguez Aguiló, por otro lado, dijo que está a la espera de que los empleados de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia completen las transcripciones de las vistas para poder redactar el informe de la investigación. Según el portavoz de la mayoría y presidente de la comisión especial, ese trabajo se retrasó durante el periodo de cuarentena por la pandemia del Covid-19.

El legislador aseguró que referirá a la secretaria de Justicia, Dennise Longo, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por mentir sobre el contenido del informe relacionado al almacén de Ponce.

En el caso de Román, “hay que hilar un poco más fino”, dijo Rodríguez Aguiló sobre la posibilidad de un referido, “pero yo adjudico que nos ocultó información”.

“No respetó los procesos de la Asamblea Legislativa y no puedo votar por alguien que ocultó información”, puntualizó.