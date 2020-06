Aseguradora lanza primera póliza de terremotos para viviendas sin hipoteca

La compañía netamente puertorriqueña de seguros de propiedad y fianzas United Surety & Indemnity Company (USIC) lanzó la primera póliza de terremoto para dueños de propiedades que no tienen una hipoteca actualmente. Esta póliza sale al mercado bajo el nombre de póliza monolineal de terremoto, primer y único producto de este tipo en el mercado de seguros.

“Desde hace algún tiempo estábamos analizando el mercado de propiedades que no tienen hipoteca y no están aseguradas. Hemos estimado que aproximadamente 300,000 propiedades no tienen un seguro para proteger su propiedad. Este producto está diseñado para ese dueño de propiedad que desea proteger su residencia contra terremotos, una inquietud y preocupación que ha surgido en todos desde la actividad sísmica que comenzó en el mes de enero y que aún sigue presente” explicó Frederick Millán, presidente de USIC.

La póliza monolineal de terremotos cubrirá los daños ocasionados por un terremoto. Serán elegibles para este producto los propietarios de viviendas que no tienen hipoteca y tampoco cuentan con una cubierta de seguros que proteja su propiedad. El producto aplica a viviendas construidas en madera o cemento de cuatro familias o menos. El costo de la póliza de terremoto será de $1.50 por cada $1,000 del valor de la propiedad. Además, ofrece un deducible de solamente 2% del límite asegurado y el ajuste es en base a costo de reemplazo.

Los condominios y walk-ups no cualifican para este producto dado que este tipo de complejo de vivienda usualmente cuenta con cubiertas para toda la estructura negociadas por los consejos de titulares.

Desde los terremotos acontecidos en el mes de enero, la aseguradora ha atendido 1,951 reclamaciones. De esas un 54% de las reclamaciones se cerraron con pago que totalizan aproximadamente $7.5 millones. “Esta cubierta para propiedades sin hipotecas se ha convertido en una necesidad desde que comenzamos a experimentar la actividad sísmica desde enero. Tuve la oportunidad junto a un grupo de expertos en el área de seguros de visitar algunos municipios de la zona sur y suroeste y observé los daños en las propiedades y las necesidades y preocupaciones de familias con sus casas ya saldas y sin ninguna cubierta. Además de la preocupación por la seguridad personal, palpé la preocupación de las pérdidas inmuebles sin ninguna cubierta” destacó Millán.

Los interesados en la póliza monolineal de terremoto pueden acceder a la página www.segurodeterremotos.com. El consumidor podrá completar datos como su nombre, teléfono y email para que así un representante de la compañía lo contacté y oriente sobre el producto. También puede llamar al 787.273.1818 o consultar con su representante o productor de seguros.

USIC lleva 30 años de experiencia en el mercado siendo líderes en las líneas de propiedad y fianzas. Fue la primera aseguradora en Puerto Rico en establecer conceptos innovadores en la industria de seguros como por ejemplo el cambio de la cláusula de la valoración de la póliza de vivienda de “actual cash value” a costo de reemplazo, y la reducción del deducible de terremoto de un 5% a un 2%, ambos cambios sin prima adicional para los asegurados.