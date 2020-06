Abel Nazario será analista político en la radio

Acercándose ya las primarias y las elecciones generales, los medios de comunicaciones realizan movidas para poder informar a la ciudadanía.

Ante esta eventualidad, la emisora WISA 1390 am añadió al exsenador novoprogresista, Abel Nazario Quiñones a los programas de análisis político junto a José Chaparro, comenzando el martes, 9 de junio, a las 5 de la tarde en el programa Escritorio Público. Así lo dio a conocer José “Cheo” Cruz, Gerente General de la emisora.

El pasado jueves dentro del programa Escritorio Público, Nazario Quiñones expresó: “Continuare diciendo las cosas como las pienso. Solo espero que llegue este martes para que comience esta nueva fórmula de análisis político que promete ser un junte muy explosivo e incisivo”.

WISA 1390 am pertenece a Bestov Broadcasting y es parte de la cadena de WIAC 740 am en San Juan-Ponce y WYAC 930 am Cabo Rojo-Mayagüez y a su vez tiene su programación local desde Isabela cubriendo medio millón de hogares en el noroeste y centro del país. Pueden escuchar también a través de Facebook Live en https://www.facebook.com/wisa1390AM/ o en internet: https://www.wisa1390am.com

El exalcalde de Yauco aseguró recientemente que estuvo vendiendo mascarillas y que comenzará a trabajar como mesero luego de haber renunciado a la legislatura tras haber salido culpable en un caso de las autoridades federales.

En entrevistas radial ( WKAQ), Nazario indicó que aunque es pura "coincidencia" el restaurante donde estará laborando como mesero se llama Alcatraz. El mismo está localizado en el pueblo de Mayagüez.