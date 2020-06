Republicanos retiran su respaldo a Donald Trump

El exsecretario de Estado, Colin Powell, se sumó a los miembros del Partido Republicano que han retirado su respaldo al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de anunciar su endoso al exvicepresidente, Joe Biden, camino a la presidencia.

Esta no es la primera ocasión en la que Powell respalda a un candidato a la presidencia del Partido Demócrata pues, en 2012, brindó su indoso al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para un segundo término en la Casa Blanca.

En un video que CNN publicó el exsecretario de Estado mencionó que Trump se ha salido de los márgenes de la constitución y que varios generales y comandantes del ejército de los Estados Unidos han vociferado estar en contra de sus órdenes.

“Nosotros tenemos una constitución y tenemos que seguir la constitución, y el presidente se ha salido de ella”, expresó Powell. “Ha insultado a inmigrantes, ha insultado a John McCain, insultado a todo el mundo”.

Former Secretary of State Colin Powell: "We have a Constitution and we have to follow that Constitution and the President has drifted away from it" pic.twitter.com/MI1gWBBqUI

— CNN Politics (@CNNPolitics) June 7, 2020