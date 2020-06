Populares hacen nuevo llamado a que la gobernadora vete “asalto electoral”

El profesor de derecho electoral y excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Luis Acevedo indicó hoy que la gobernadora Wanda Vázquez no ha respondido a la carta que le sometió la semana pasada en busca de que detenga el proyecto de Código Electoral que fue aprobado la semana pasada por tercera ocasión en ambas cámaras legislativas.

Hoy, tras una manifestación de miembros del PPD frente a La Fortaleza, Acevedo señaló que la mandataria debe evitar cualquier “conflicto ético” y vetar el polémico proyecto al que se han opuesto todas las minorías legislativas y los candidatos a la gobernación que buscan derrotar al Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones.

“Ella es candidata y le afecta, como candidata, cualquier legislación electoral”, subrayó Acevedo.

En su carta entregada la semana pasada, Acevedo esbozó cinco derechos que la ciudadanía perdería en materia electoral de convertirse en ley la medida de la autoría del presidente senatorial y del PNP, Thomas Rivera Schatz.

Acevedo señaló que se limita el alcance de la “intención del elector” tanto cuando este emite un voto por nominación directa o cuando pretende votar por el candidato de algún partido. En específico, indicó que el Proyecto del Senado (PS) 1314 obliga a escribir el nombre completo de la persona por la que se vota por nominación directa e impide que se contabilice la papeleta cuando la marca del elector quede fuera del cuadro dispuesto, aunque la intención del votante sea clara.

Además, criticó que la medida anularía el sufragio cuando el elector marque la insignia de un partido y vote por candidatos a gobernador y comisionado residente de otra colectividad, al estilo de los “pivazos” que decidieron las elecciones de 2004. El también exalcalde de San Juan apuntó que el PS 1314 elimina los procesos de inscripción de electores en las escuelas, a la vez que abre la puerta al fraude al dificultar que los comisionados electorales cuestionen a quienes solicitan mecanismos como el voto ausente.

Aunque no lo incluyó en su misiva de la semana pasada, Acevedo planteó que la legislación permitiría al PNP controlar la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “eternamente”.

“El control de la CEE por el PNP, sacando a los partidos de minoría. El control del Tribunal Supremo, al nombrar al presidente de la comisión pone al PNP, a controlar la comisión eternamente. Es un autogolpe de Estado”, dijo Acevedo al preguntársele por otros elementos que le preocupaban del PS 1314.

El ex comisionado electoral del PPD destacó que en la manifestación en la Calle Fortaleza estuvo acompañado por los exsecretarios de Justicia César Miranda, Luis Sánchez Betances y Carlos Ríos Gautier, quienes expusieron su oposición a la medida.

“No es nuestro derecho, es el derecho del ciudadano el que hay que cuidar. El derecho electoral no es el de un partido o de un candidato, es el de un ciudadano que va a entrar a una urna a expresar su preferencia política… Creo que es injusto que la lleven (a la gobernadora) a esta posición descabellada de que ella aspire a una elección fundado única y exclusivamente en el parecer de su partido. Eso no tiene ningún sentido democrático”, dijo Miranda frente a los manifestantes.

En su entrevista con Metro, Acevedo no quiso opinar si el propuesto Código Electoral cuenta con elementos que pudieran ser impugnados en los tribunales.

“Yo cruzo los puentes cuando llego a ellos. Creo que es importante atajar este problema porque esto va a traer confrontaciones en Puerto Rico en vez de diálogos y consensos como ha sido nuestra tradición democrática. Hay que concentrar en que la gobernadora no firme, tal como prometió, este asalto electoral”, dijo Acevedo sobre la medida que aún no ha llegado a La Fortaleza, según confirmó hoy la secretaria de prensa de Vázquez.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron una serie de enmiendas a la medida la semana pasada, luego que la mandataria lo devolviera para que se eliminaran las disposiciones que habrían implementado un proyecto piloto de voto por Internet en los comicios generales de noviembre.

“Ella hizo un compromiso de no aprobar legislación electoral si no tuviera el consenso durante el ciclo electoral. Y el ciclo electoral comenzó el 1 de diciembre (de 2019), cuando se abrieron las candidaturas y cerraron el 30 de diciembre, cuando ella radicó. A menos de cinco meses de las elecciones tú no cambias las reglas de las elecciones”, insistió el veterano líder popular.