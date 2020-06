Gobernadora lamenta efectos de decisión judicial sobre Spayathon for Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ordenó que se revise la decisión del juez, Anthony Cuevas Ramos, en el que invalidó las órdenes ejecutivas que permitían a veterinarios de otras jurisdicciones de Estados Unidos llevar a cabo esterilizaciones mediante dispensas durante el evento "Spayathon for Puerto Rico".

El pulseo en los foros judiciales comenzó cuando la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios permitió que veterinarios no licenciados para ejercer en Puerto Rico participaran del evento.

Comparto mis expresiones sobre la determinación del tribunal ante la realización del #Spayathon4PR. pic.twitter.com/XpACSq3XHe — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) June 7, 2020

“Estoy ordenando evaluar con detenimiento dicha decisión y que se determine el curso a seguir”, expresó Vázquez Garced en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. “Nuestras mascotas no se quedarán desatendidas”.

La gobernadora de Puerto Rico recordó que Spayathon for Puerto Rico ha vacunado a cerca de 52,000 de manera gratuita.

Spayathon for Puerto Rico es un esfuerzo organizado gracias a un acuerdo entre el gobierno, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y el Humane Society of the United States para esterilizar de manera masiva a lo largo de toda la isla, reduciendo los animales callejeros.

La demanda fue incoada el pasado 11 de marzo por los veterinarios Mónica Pagán Mutt, Víctor Oppenheimer Soto y María Cueto Ruiz en contra del gobierno de Puerto Rico. Estos mencionaron que la en las Órdenes Ejecutivas 2020-15 y 2020-18 que otorgó el gobierno no cumplían ni con la Ley Habilitadora del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico ni con la Ley 194 del Ejercicio de la Medicina Veterinaria en Puerto Rico de 1979.

Esto ocasionó que el capítulo estadounidense de The Humane Society anunciara ayer (sábado) que no ofrecerá más servicios de vacunación y esterilización gratuita de mascotas en Puerto Rico.

“Lamentamos mucho la decisión y el impacto que tendrá en los servicios que se han brindado en los Spayathon for Puerto Rico”, escribió la gobernadora de la isla. “Quiero que sepan que no están solos en esta lucha”.