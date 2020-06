Derriban estatua esclavista durante protesta anti-racista en Inglaterra

En medio de una protesta como parte del #BlackLivesMatter, un grupo de manifestantes derribó una estatua esclavista dedicada a Edward Colston, en Inglaterra – un traficante de esclavos cuyo busto se encontraba en la ciudad desde 1985, a pesar de los reclamos para que lo removieran.

Son varios los videos en las redes sociales en los que se muestra cómo hace unas horas decenas de ingleses sacaron a la estatua de su lugar hasta que, poco después, la arrojaron al agua.

A #BLM protest in Bristol, U.K., has pulled down a statue of Edward Colston, a 17th-century slave trader, dragged it through the streets and thrown it in the river. pic.twitter.com/MxDGH05wuB

Colston era un esclavista inglés que se encontraba envuelto en el tráfico de esclavos desde el continente africano y era uno de los cabecillas del “Royal African Company”, compañia que durante mucho tiempo monopolizó el esclavismo.

El traficante inglés todavía tiene su nombre en varias escuelas, estructuras públicas y caridades en su ciudad de origen.

Black Lives Matter protesters in Bristol, UK pulled down a statue of the 17th century British slave trader, Edward Colston today!

