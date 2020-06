Advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) anunció una advertencia de inundaciones para ocho municipios ante las lluvias fuertes que se han estado desarrollando. Dicha advertencia estará vigente por lo menos hasta las 5:30 de esta tarde para Las Marías, Añasco, Lares, Rincón, San Sebastián, Aguada, Moca y Utuado.

Además, el NWS informó que aguaceros y tronadas aisladas continuarán durante el resto de la tarde.

Jun 6th 2:05 PM- Showers and isolated thunderstorms will continue across the interior & western PR with periods of moderate to heavy rainfall expected.

Aguaceros y tronadas aisladas continuarán en la tarde sobre el interior y oeste con lluvia de moderada a fuerte. #prwx pic.twitter.com/IwK06rhrct

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 7, 2020