Presidente del Colegio de Médicos señala a aseguradoras ante COVID-Fee

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, indicó que el Comisionado de Seguros debe ordenarle a las aseguradoras a que aumenten la tarifa general a los proveedores de salud y que estas cubran los gastos que asumen las oficinas médicas para costear equipos de protección personal.

Asimismo, señaló que no se opone al COVID-Fee que imponen algunos comerciantes y consultorios médicos, pero mencionó que las aseguradoras son capaces de cubrir estos gastos de los proveedores de salud.

"La realidad es que el comisionado [de seguros] es el que tiene la solución decretando un aumento general de tarifa que no lo ha hecho hace 26 años y que esa es la forma de solucionar pagando los precios justos que tienen los proveedores de salud", señaló Ramos en entrevista con Metro. El médico sostuvo que dicha entidad gubernamental no aumenta la tarifa general desde 1993.

El médico comentó que todos los comercios, de alguna manera, están cobrando una tarifa por las medidas de protección ante la pandemia. Indicó que, si el comisionado de Seguros así lo determina, las aseguradoras podrían pagarle a los proveedores de la salud por los productos de protección personal.

"Si usted no quiere que el aumento se vea como un cargo aparte —porque todos tenemos cargos por COVID de los demás negocios lo que pasa es que no lo cobran aparte lo cobran en el precio del producto— pues, tienes que obligar a las aseguradoras a cubrir el código de material protectivo que existe y no lo cubre", mencionó.

Ayer, el representante Joel Franqui Atiles presentó una medida legislativa con el fin de prohibir que los comercios cobren este cargo a los ciudadanos. Del proyecto convertirse en ley, se estaría imponiendo una multa de $250 a los negocios que cobren el impuesto. La gobernadora Wanda Vázquez ayer se opuso a que los médicos impongan esta tarifa adicional a los pacientes.

"No me opongo al que lo quiera cobrar un fee. Hay gente que lo está cobrando hay gente que no, pero creo que la solución pasa por manos del gobierno y del comisionado de seguros y en vez de estar penalizando a los médicos o usted representante o gobernadora ordénele al comisionado de seguros a hacer el trabajo que no ha hecho por los últimos 26 años", dijo.

Preocupación en torno a reapertura de casinos

Por su parte, de cara a una segunda reapertura de comercios el 15 de junio, Ramos indicó que le preocupa que el gobierno permita que los casinos operen.

"Mi preocupación en esta segunda reapertura son los casinos por la demografía de la gente que va a los casinos. A los casinos va mucha gente mayor que están cambiándose de maquinita en maquinita", añadió.

Ramos también mostró reparos con la reapertura de playas que ordenó la gobernadora debido a las dificultades que tendría el gobierno para ejecutar las medidas de distanciamiento físico.