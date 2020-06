Niega asesoramiento de Anthony Maceira en proyecto sobre compras del gobierno

El senador novoprogresista Gregorio Matías negó que el licenciado Anthony Maceira lo haya asesorado en una pieza legislativa que podría añadir más poderes al cargo de administrador y principal oficial de compras de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Maceira actualmente funge como consultor legal en el Senado y su pareja sentimental, Karla Mercado, fue confirmada el jueves por la Cámara de Representantes para convertirse en la nueva administradora y principal oficial de compras de ASG. Bajo la nueva ley 73 de 2019, las compras de las agencias gubernamentales estarán centralizadas en dicha entidad pública. La medida de la autoría de Matías —Proyecto del Senado 1612— propone añadir a los contratos de servicios profesionales a los métodos de licitación de Solicitud de Subastas y Solicitud de Cualificaciones de la Ley 73 de 2019. Este tipo de contratación no estaba contemplado dentro de la centralización de funciones en ASG. De ser confirmada por el Senado, Mercado ocupará el cargo en ASG por 10 años y un sueldo de $120,000.

Silencio de nominada para administrar compras del gobierno por 10 años La funcionaria ocuparía el cargo por 10 años y tendría un sueldo de $120,000 anuales.

Matías rechazó que hubiese recibido asesoramiento de Maceira para esta pieza legislativa o que el ex secretario de Asuntos Públicos —bajo la incumbencia del entonces gobernador Ricardo Rosselló— se desempeñe como su asesor legislativo.

"Maceira no me asesoró en el proyecto", dijo Matías a Metro. Comentó que, hasta el momento, no ha contratado asesores legislativos debido a que fue juramentado a la silla senatorial tan reciente como el pasado 28 de mayo.

El legislador también descartó que la medida pretenda añadirle poderes al cargo de administrador y principal oficial de compras de ASG.

"Cada agencia va a tener su junta para evaluar. No estamos hablando de una sola entidad. Si te dijera a ti que la entidad principal es la que va a evaluar los contratos, le estoy dando fuerza a ellos. Le estoy dando fuerza a las agencias para que hagan su grupo de evaluación y de ese grupo de evaluación, luego de haber hecho todos los estudios de ver cuáles son las propuestas, de ahí se elija quién es la compañía que va a dar servicios profesionales", planteó Matías.