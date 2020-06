Agentes de inmigración detienen a veterano puertorriqueño por participar en protesta en Nueva York

Un puertorriqueño fue detenido el miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras participar en una de las multitudinarias protestas en contra del racismo en Nueva York, informó el medio estadounidense NBC News.

Según se observa en un video publicado en Twitter, el individuo fue detenido por cinco oficiales portando armas de fuego y luego fue separado de la protesta. El detenido luego fue identificado como un ciudadano americano de ascendencia puertorriqueña, quien también es veterano estadounidense.

‼️ ALERT ‼️ ICE is showing up at NYC protests: On Wednesday, this man was walking with protestors when 5 agents jumped out of a van with guns drawn & threw him to the ground, 1 wearing a POLICE/HSI (division of ICE) vest. This man is a US citizen of Puerto Rican descent. pic.twitter.com/aADNiQG1Co

— Immigrant Defense Project (@ImmDefense) June 5, 2020